Дженнифер Энистон досталась нестандартная роль в комедийном сериале Netflix "Первые леди"

Шоу должно быть яркий, смешным и саркастическим

Дженнифер Энистон. Фото: Getty

Известная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон, которая разводится со своим мужем Джастином Теру, согласилась на весьма интересную роль в новом сериале Netflix.

Как пишет THR, 49-летняя актриса сыграет американского женщину-президента нетрадиционной ориентации в шоу сервиса Netflix "Первые леди" (First Ladies).

Сериал анонсирован как сатирическая политическая комедия. Героиню зовут Беверли Николсон, а ее "жену" – Кейси. Вторую сыграет американская актриса-комик Тиг Нотаро ("Очевидное", "Новенькая"). Она же выступит и сценаристом.

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По замыслу авторов, шоу должно показать, что за каждой великой женщиной стоит… другая великая женщина. Даты и количество эпизодов еще не определены.

Напомним, Netflix планирует большое воссоединение актеров в новом фильме "Тайное убийство". В фильме будут сниматься Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон (в последний раз они играли вместе в комедии "Притворись моей женой" в 2011 году).

Смотрите, как бывший муж Дженнифер Энистон погрузился в новый роман: