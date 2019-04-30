Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер расследуют убийство в трейлере фильма от Netflix

Это не первая совместная работа для Энистон и Сэндлера

"Загадочное убийство" Фото: YouTube

В прошлом году зрители имели возможность наблюдать за Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером, которые работали на съемочной площадке своего нового фильма. Теперь в сети появился первый трейлер картины "Загадочное убийство" (Murder Mystery).

Фильм рассказывает о супружеской паре, Одри и Нике Спитц, которые наконец-то нашли время выбраться в свадебное путешествие после долгих лет брака. Загадочный миллионер (Люк Эванс) приглашает супругов отдохнуть к себе на яхту, и вечеринка в компании богачей заканчивается убийством одного из гостей. В убийстве обвиняют незадачливую американскую парочку – и теперь Одри и Нику предстоит доказывать свою невиновность.

Сценаристом выступил автор "Штурма Белого дома" Джеймс Вандербилт.

Отметим, что кинолента снята по заказу Netflix и появится в каталоге стримингового сервиса уже 14 июня.

Напомним, о новой совместной работе Дженнифер Энистон и Адама Сэндлера стало известно весной прошлого года.

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