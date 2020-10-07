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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун возвращаются на съемки второго сезона "Утреннего шоу"

Сегодня, 15:57

Сценаристы подготовили отсылки к пандемии и громким событиям года

Многие фанаты с нетерпением ждали эту новость и теперь наконец стало известно, что Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун спустя полгода возвращаются к работе над нашумевшим сериалом "Утреннее шоу" (The Morning Show).

Напомним, что съемки второго сезона стартовали еще в феврале 2020 года, но уже через месяц Apple TV+ решила поставить на паузу производство из-за пандемии. Как сообщает ETonline, до 12 марта команда успела отснять лишь 2 эпизода. Начиная с 19 октября актеры и группа вернутся на площадку и доснимут оставшиеся эпизоды.

Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Фото: themoviedb.org

Apple TV+ полностью не раскрывает актерский состав, но известно, что любимчик киноманов Стив Каррелл, который играет репортера Митча Кесслера, вернется на экраны с постоянным кастом сериала: Джен Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Карен Питтман, Бел Паули и другим.

Отсылки к пандемии во втором сезоне "Утреннее шоу"

Первый сериал имел прямую отсылку к движению против сексуального насилия и домогательств #MeToo, поэтому у многих появились вопросы, будут ли затронуты во втором сезоне актуальные проблемы 2020 года. И ответ – да. Один из актеров и по совместительству продюсер сериала Марк Дюплас подтвердил, что за это время команда сценаристов вносила правки в сценарии, чтобы отразить ситуацию с пандемией, а также движением Black Lives Matter.

Второй сезон будет состоять из 10 эпизодов.

Сюжет сериала "Утреннее шоу"

Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, начинается с того, что соведущего Алекс Леви (Дженнифер Энистон) Митча (Стив Карелл) увольняют из шоу из-за обвинения в сексуальных домогательствах. Алекс Леви тяжело переживает это, поскольку она знала и работала с Митчем более 15 лет. В то время как ее семья проживает не лучшие времена, Алекс пытается сохранить свое лидерство на шоу, где ее соперницей становится импульсивная и честолюбивая репортер Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Кадр из сериала "Утреннее шоу"
Фото: YouTube

Помимо восторженных отзывов зрителей и потрясающих рейтингов, сериал получил три номинации на "Золотой глобус", актерскую победу на "Эмми" (Билли Крудап) и Премию Гильдии киноактёров США (Джен Энистон).

Напомним, что во время карантина украинский режиссер предложил Дженнифер Энистон главную роль в его блокбастере и получил ее реакцию.

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