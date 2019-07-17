Дженнифер Лопес и Карди Би покрутились на шесте в трейлере "Стриптизерш"
Вышел первый трейлер фильма Лорин Скафария "Стриптизерши"
В сети появился первый трейлер фильма Лорин Скафария "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в главной роли. Вместе с поп-звездой в предстоящей картине снялась хип-хоп исполнительница Карди Би, которая накануне попала в курьезную ситуацию во время своего выступления.
О возвращении Дженнифер Лопес в кино смотрите в коротком видео:
Комедийная драма расскажет историю бывших стриптизерш, решившихся отомстить богачам из Уолл-стрит и заработать себе на жизнь. Сценарий картины написан по мотивам реальной статьи в New York Magazine.
Джей Ло предстанет на экранах в образе танцовщицы Рамоны, обучающей других стриптизерш мастерству танцев на шесте. В "Hustlers" также снялись Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт и Лизо.
Премьера картины запланирована на 13 сентября 2019 года.
Накануне Дженнифер Лопес появилась в центре Нью-Йорка с полотенцем на голове. В таком виде звезда села в свой автомобиль и отправилась на концерт, который не состоялся из-за аварии.
Ранее вышел впечатляющий трейлер картины "Учитель английского" с Мартином Фриманом и Дианой Крюгер.
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