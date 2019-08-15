Дженнифер Лоуренс – 29! Самые яркие роли оскароносной актрисы

Актриса запомнилась ролью в "Голодных играх", а также "Людях Икс"

Дженнифер Лоуренс Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая в скором времени выйдет замуж, 15 августа празднует свой день рождения. Звезде исполняется 29 лет. Дженнифер уже успела получить "Оскар", три "Золотых глобуса" и много других.

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Предлагаем вспомнить самые яркие роли Дженнифер Лоуренс.

"Зимняя кость", 2010

За роль в картине Дженнифер была номинирована на премию "Оскар" и "Золотой глобус". По сюжету, 17-летняя Ри живет на своем участке в нищей глубинке штата Миссури вместе с больной матерью, младшими братом и сестрой. Они живут очень бедно, им помогают соседи. Отец семейства, занимающийся изготовлением метамфетамина, недавно вышел под залог из тюрьмы, но дома так и не появился.

"Мой парень – псих", 2012

В фильме снялись Брэдли Купера, Дженнифер Лоуренс, Роберта Де Ниро. Проведя 8,5 месяцев в психиатрической больнице, бывший учитель Пэт Солитано (Брэдли Купер) возвращается к своим родителям и пытается помириться с женой, к которой ему запрещено приближаться решением суда. На ужине у друзей Пэт встречает Тиффани (Дженнифер Лоуренс), у которой недавно погиб муж и которая тоже проходила психиатрическое лечение. Так завязывается их общение.

"Джой", 2015

Партнерами по съемочной площадке Дженнифер вновь стали Брэдли Купер и Роберт Де Ниро. В основе сценария лежит история Джой Мангано (англ.)русск. — матери-одиночки из Лонг-Айленда, которая изобрела самоотжимающуюся чудо-швабру(Miracle Mop), разочаровавшись в обычных. Чтобы найти своё место в жизни, Джой готова пожертвовать многим, однако на пути к успеху её ожидают немало потерь и разочарований.

"Мама!", 2017

Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости. Режиссер Даррен Аронофски проводит аналогию с Богом и Марией, родившей Иисуса.

"Красный воробей", 2018

Прима-балерина Большого театра Доминика Егорова в результате неудачного выступления ломает ногу, из-за чего больше никогда не сможет выйти на сцену. Её дядя, офицер Службы внешней разведки Иван Егоров, предоставляет ей доказательства того, что перелом не был несчастным случаем. Доминика мстит Соне и случайно убивает ее. Дядя Доминики предлагает племяннице решить сложившуюся ситуацию, а также вопрос жилья и поддержки её матери (жены своего покойного брата) в обмен на помощь: Доминика должна подменить телефон бизнесмена, и, вероятно, вступить с ним в связь.

Напомним, актриса Дженнифер Лоуренс, получившая мировое признание благодаря жесткой драме, скорее всего, вернется к этому жанру. Лоуренс подписалась на роль в драматическом проекте, название которого пока неизвестно. Да и информации особо нет.

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