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"Джентльмены" Гая Ричи обзавелись персональными постерами

Криминальная комедия Гая Ричи выйдет на экраны в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма "Джентльмены"
Фото: YouTube

Похоже, что Гай Ричи готовит сногшибательную криминальную комедию. После презентации первого трейлера "Джентльменов", в сети появились и постеры с персонажами криминальной комедии.

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Главные роли в картине исполняют Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи, которых и можно увидеть на постерах.

Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.

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Премьера картины запланирована на 24 января 2020 года.

Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
Постеры к фильму "Джентльмены"
Фото: twitter.com/thegentlemen
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Напомним, также в сети появился первый красочный постер картины "Чудо-женщина 2".

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