"Джентльмены" Гая Ричи обзавелись персональными постерами
Криминальная комедия Гая Ричи выйдет на экраны в 2020 году
Похоже, что Гай Ричи готовит сногшибательную криминальную комедию. После презентации первого трейлера "Джентльменов", в сети появились и постеры с персонажами криминальной комедии.
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Главные роли в картине исполняют Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи, которых и можно увидеть на постерах.
Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.
Премьера картины запланирована на 24 января 2020 года.
Напомним, также в сети появился первый красочный постер картины "Чудо-женщина 2".
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