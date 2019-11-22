"Джентльмены" Гая Ричи обзавелись персональными постерами

Криминальная комедия Гая Ричи выйдет на экраны в 2020 году

Кадр из фильма "Джентльмены" Фото: YouTube

Похоже, что Гай Ричи готовит сногшибательную криминальную комедию. После презентации первого трейлера "Джентльменов", в сети появились и постеры с персонажами криминальной комедии.

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Главные роли в картине исполняют Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл, Хью Грант и Мэттью Макконахи, которых и можно увидеть на постерах.

Фильм расскажет о британском наркобароне, который хочет по-быстрому увеличить свои доходы. Он решает продать свою преступную империю потомственным миллиардерам из Оклахомы.

Премьера картины запланирована на 24 января 2020 года.

Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen Постеры к фильму "Джентльмены" Фото: twitter.com/thegentlemen 1/7

Напомним, также в сети появился первый красочный постер картины "Чудо-женщина 2".

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