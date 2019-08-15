Джейсон Момоа отказался играть в продолжении "Аквамена": известна причина
Актер назвал причину своего отказа в съемках
Американский актер Джейсон Момоа, которому исполнилось 40 лет, недавно заявил, что не будет участвовать в съемках продолжения ленты "Аквамен", где он исполнил главную роль. Причиной отказа от роли стали протесты на Гавайях, в которых Момоа принимает активное участие. Об этом Джейсон сообщил на своей странице в Instagram.
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Как известно, в настоящее время на островах, на священной горе Мауна Кеа ведется строительство 30-метрового телескопа. Актер сообщил, что вряд ли будет сниматься в "Аквамен 2", так как планирует стоять на протестах до конца. Момоа даже добавил, что готов броситься под бульдозер.
"К черту все это. Простите, Warner Bros., но мы не сможем приступить к съемкам второго "Аквамена", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не случится! Мы больше не дадим подобному случиться! "Нет" – значит "нет". Найдите себе другое место. Мы должны защитить нашу священную гору от дальнейшего осквернения", – заявил Джейсон.
Напомним, ранее Джейсон Момоа шокировал фанатов сменой имиджа. Впервые за семь лет Джейсон Момоа сбрил бороду.
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