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Джейсон Момоа отказался играть в продолжении "Аквамена": известна причина

Актер назвал причину своего отказа в съемках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Фото: AFP

Американский актер Джейсон Момоа, которому исполнилось 40 лет, недавно заявил, что не будет участвовать в съемках продолжения ленты "Аквамен", где он исполнил главную роль. Причиной отказа от роли стали протесты на Гавайях, в которых Момоа принимает активное участие. Об этом Джейсон сообщил на своей странице в Instagram.

Смотрите виде о том, как Гавайи находятся в плену огненной лавы:

Как известно, в настоящее время на островах, на священной горе Мауна Кеа ведется строительство 30-метрового телескопа. Актер сообщил, что вряд ли будет сниматься в "Аквамен 2", так как планирует стоять на протестах до конца. Момоа даже добавил, что готов броситься под бульдозер.

INSTAGRAM

"К черту все это. Простите, Warner Bros., но мы не сможем приступить к съемкам второго "Аквамена", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не случится! Мы больше не дадим подобному случиться! "Нет" – значит "нет". Найдите себе другое место. Мы должны защитить нашу священную гору от дальнейшего осквернения", – заявил Джейсон.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Джейсон Момоа шокировал фанатов сменой имиджа. Впервые за семь лет Джейсон Момоа сбрил бороду.

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