Джиму Керри – 58: лучшие роли актера в незабываемых фильмах

Мы сделали подборку кинокартин, где играл Джим Керри

Джим Керри Фото: Getty Images

В далеком 1962 году 17 января родился теперь уже известный актер, комик, сценарист и режиссер Джим Керри. Ну кто же не смотрел такие фильмы, как "Маска", "Тупой и еще тупее", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" с его участием?

Узнайте, почему Джим Керри погрузился в рисование:

Мы сделали подборку фильмов, в которых Джим Керри сыграл прекрасные роли.

Слишком часто выказывающий недовольство действиями Бога журналист Брюс получает от него абсолютную власть. Очень скоро он понимает, как непросто быть Богом. Он теряет любимую, теряет веру в себя, работу.

"Эйс Вентура: Розыск домашних животных"

Детектив Эйс Вентура получает задание найти дельфина по кличке Снежинка – талисмана футбольной команды. Кто помнит его улыбку, шутки и любовь к животным? Скорее смотреть этот фильм.

Человек-оркестр. Именно так стали называть Джима Керри после этого фильма. Примечательно, что сначала режиссер хотел снять мрачный ужастик, но с Джимом ему захотелось сделать комедию. Итак, банковский служащий Стенли Ипкинс – типичный неудачник. Но однажды он находит старинную маску и становится супергероем, правда, довольно эксцентричного, мультяшного вида.

"Тупой и еще тупее"

Два придурковатых друга Ллойд и Гарри находят дипломат, оставленный красоткой Мэри. Они думают, что она забыла его случайно, но на самом деле – это сделано специально – там находится выкуп бандитам, за похищенного мужа.

"Пингвины мистера Поппера"

Жизнь бизнесмена Мистер Поппера меняется после того, как он наследует 6 очаровательных и невероятно плодовитых пингвинов. Они живут в его квартире, играют с детьми и очень любят своего хозяина.

"Лемони Сникед 33 несчастья"

Трое детей в один день потеряли родителей и дом. У сирот Бодлер остался только дядя, странный Граф Олаф. В его доме они превращаются в слуг, а он тем временем замышляет какой-то загадочный план. Сироты оказываются хранителями тайны, и им нужно ее раскрыть раньше дяди.

"Аферисты Дик и Джейн"

Жизнь Дика летит ко всем чертям после банкротства фирмы. Он вместе со своей супругой кидаются в мелкие аферисты. Таким образом, они придумали, как отомстить бывшему начальнику.

Из-за сбывшегося желания родного сына неразборчивый в средствах адвокат не сможет врать в течение последующих 24 часов.

"Гринч – похититель Рождества"

Фильм снят на основе одноименной книги Докторо Сойсса. Когда Гринч жил в Ктограде. В городе, где правят любовь и радость. Где любят праздники и особенно Рождество. Гринча в городе не любили. Страшненький, зеленый, волосатый, вечно сердитый – он сбежал из Ктограда и поселился в горах. Но Гринч никогда не забывал своих обидчиков. И однажды он решил отомстить им.

"Вечное сияние чистого разума"

Однажды Джоэл узнает, что его подружка Клементина решила стереть из памяти все воспоминания о нем. Обиженный Джоэл тоже решается на такую операцию. Но чем меньше он помнит, тем больше любит Клементину и хочет ее вернуть.

В жизни Трумена было все. Все, как у обычных людей: детство, юность, работа, жена. Неприятные знакомые, прилипчивые соседи. Но было в его жизни нечто особенное: миллионы зрителей, следящих за каждым его шагом.

Напомним, культовая комедия "Маска" выйдет на экраны только в виде новой перезагрузки.

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