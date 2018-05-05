Джоан Роулинг извинилась за то, что "убила" Добби

Писательница каждый год извиняется перед поклонниками поттерианы за смерть то одного, то другого персонажа

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Поклонники поттерианы отмечали 2 мая годовщину "Битвы за Хогвартс". В этот день Роулинг решила выйти на связь с фанатами, чтобы принести свои извинения.

Роулинг попросила прощения за смерть эльфа Добби, которого она "убила" в 7 книге. Он также погиб и в фильме. Отметим, что Добби убила Беллатриса Лестрейндж, кинув в эльфа кинжал, когда он помогал Гарри Поттеру и его друзьям бежать из Малфой-Мэнора.

"И вновь эта годовщина. В этом году я извиняюсь за убийство того, кто не погиб в Битве за Хогвартс, но кто отдал свою жизнь за тех, кто победит в ней. Конечно, я имею в виду Добби, домового эльфа", – написала у себя в Twitter Роулинг.

Стоит отметить, что писательница каждый год извиняется перед поклонниками поттерианы за смерть то одного, то другого персонажа.

Напомним, в воскресенье, 22 апреля, известная писательница Джоан Роулинг побывала на премьере своей же пьесы "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Пьесу принял нью-йоркский Бродвей, а до этого она с успехом прошла в Лондоне.