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Джоан Роулинг выпустит новые книги по вселенной Гарри Поттера

Читатели скоро смогут оценить четыре новые книги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
Джоан Роулинг пишет новые книги о Вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг пишет новые книги о Вселенной Гарри Поттера
Фото: YouTube

Британская писательница Джоан Роулинг, которая попросила прощения у читателей за смерть эльфа Добби в седьмой книге о Гарри Поттере, напишет новые книги по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Daily Mail.

Индийские юристы будут изучать право по книгам Джоан Роулинг:

В своих новых фэнтезийных работах писательница обострит внимание на уроках чародейства в школе волшебства Хогвартс. Джоан Роулинг более детально раскроет "фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере".

Сообщается, что выйдут четыре рассказа. Два из них, получившие названия "Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию" и "Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами", будут опубликованы 27 июня.

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Новинки будут выпущены в электронном виде и появятся на официальном сайте Джоан Роулинг.
Дата выхода еще двух работ пока не называется. Также не известно будет ли печатные версии книги.

Напомним, ранее мы  собрали самые интересные факты о Джоан Роулинг и ее историях о Гарри Поттере.

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Источник: Сегодня
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