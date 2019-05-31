Джоан Роулинг выпустит новые книги по вселенной Гарри Поттера

Читатели скоро смогут оценить четыре новые книги

Джоан Роулинг пишет новые книги о Вселенной Гарри Поттера Фото: YouTube

Британская писательница Джоан Роулинг, которая попросила прощения у читателей за смерть эльфа Добби в седьмой книге о Гарри Поттере, напишет новые книги по вселенной Гарри Поттера. Об этом сообщает Daily Mail.

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В своих новых фэнтезийных работах писательница обострит внимание на уроках чародейства в школе волшебства Хогвартс. Джоан Роулинг более детально раскроет "фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере".

Сообщается, что выйдут четыре рассказа. Два из них, получившие названия "Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию" и "Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами", будут опубликованы 27 июня.

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Новинки будут выпущены в электронном виде и появятся на официальном сайте Джоан Роулинг.

Дата выхода еще двух работ пока не называется. Также не известно будет ли печатные версии книги.

Напомним, ранее мы собрали самые интересные факты о Джоан Роулинг и ее историях о Гарри Поттере.

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