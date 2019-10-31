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"Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020"

Фильм номинирован в 16 номинациях из 24 возможных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
"Джокер"
"Джокер"
Фото: YouTube

Фильму Тодда Филлипса "Джокер" еще задолго до выхода в прокат прочили несколько номинаций на "Оскар". Лента и правда стала одной из самых обсуждаемых и успешных кинокартин 2019 года. "Джокер" обогнал даже "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R!

После успеха "Джокера" в прокате, Warner Bros. официально начала оскаровскую кампанию для картины Тодда Филлипса.

Новые постеры фильма "Джокер" к оскаровской кампании
Новые постеры фильма "Джокер" к оскаровской кампании
Фото: Warner Bros. Pictures

Фильм выдвинули на награду во всех основных категориях – шестнадцати из 24 возможных, включая лучший фильм года, лучшего режиссера и лучшую мужскую роль.

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Фильм "Джокер" будет бороться за " Оскар 2020" в следующих категориях:

  • Лучший фильм года
  • Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
  • Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)
  • Лучший актерский состав
  • Лучшая операторская работа
  • Лучшая работа художника-постановщика
  • Лучший монтаж
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучший звуковой монтаж
  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучший звук
  • Лучший грим и прически
  • Лучшая музыка

Новый постер к фильму "Джокер" к оскаровской кампании
Новый постер к фильму "Джокер" к оскаровской кампании
Фото: Warner Bros. Pictures

Напомним, звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live и ему показали постыдный ролик.

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