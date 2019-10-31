"Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020"

Фильм номинирован в 16 номинациях из 24 возможных

"Джокер" Фото: YouTube

Фильму Тодда Филлипса "Джокер" еще задолго до выхода в прокат прочили несколько номинаций на "Оскар". Лента и правда стала одной из самых обсуждаемых и успешных кинокартин 2019 года. "Джокер" обогнал даже "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R!

После успеха "Джокера" в прокате, Warner Bros. официально начала оскаровскую кампанию для картины Тодда Филлипса.

Новые постеры фильма "Джокер" к оскаровской кампании Фото: Warner Bros. Pictures

Фильм выдвинули на награду во всех основных категориях – шестнадцати из 24 возможных, включая лучший фильм года, лучшего режиссера и лучшую мужскую роль.

Фильм "Джокер" будет бороться за " Оскар 2020" в следующих категориях:

Лучший фильм года

Лучший режиссер (Тодд Филлипс)

Лучший адаптированный сценарий

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)

Лучший актерский состав

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший дизайн костюмов

Лучший звуковой монтаж

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звук

Лучший грим и прически

Лучшая музыка

Новый постер к фильму "Джокер" к оскаровской кампании Фото: Warner Bros. Pictures

Напомним, звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live и ему показали постыдный ролик.

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