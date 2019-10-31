"Джокер" номинирован на все основные категории премии "Оскар 2020"
Фильм номинирован в 16 номинациях из 24 возможных
Фильму Тодда Филлипса "Джокер" еще задолго до выхода в прокат прочили несколько номинаций на "Оскар". Лента и правда стала одной из самых обсуждаемых и успешных кинокартин 2019 года. "Джокер" обогнал даже "Дэдпула" и стал самым кассовым фильмом в категории R!
После успеха "Джокера" в прокате, Warner Bros. официально начала оскаровскую кампанию для картины Тодда Филлипса.
Фильм выдвинули на награду во всех основных категориях – шестнадцати из 24 возможных, включая лучший фильм года, лучшего режиссера и лучшую мужскую роль.
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Фильм "Джокер" будет бороться за " Оскар 2020" в следующих категориях:
- Лучший фильм года
- Лучший режиссер (Тодд Филлипс)
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс)
- Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро)
- Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой)
- Лучший актерский состав
- Лучшая операторская работа
- Лучшая работа художника-постановщика
- Лучший монтаж
- Лучший дизайн костюмов
- Лучший звуковой монтаж
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучший звук
- Лучший грим и прически
- Лучшая музыка
Напомним, звезда фильма "Джокер" Хоакин Феникс стал гостем развлекательного вечернего шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live и ему показали постыдный ролик.
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