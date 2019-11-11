Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Джокер" стал самым прибыльным комиксом в истории: подробности

После шести недель в прокате картина заработала почти 959 млн долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Хоакин Феникс в роли Джокера
Хоакин Феникс в роли Джокера
Фото: YouTube

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, который номинирован на "Оскар" в 16 категориях, стал самым прибыльным фильмом в истории, основанном на комиксах. Об этом сообщил журнал Forbes.

Согласно исследованию издания после шести недель в прокате картина заработала почти 959 млн долларов. Эта сумма в 15,3 раза больше производственного бюджета в 62,5 млн долларов, что позволит "Джокеру" опередить "Маску" (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 млн долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов).

Дальше в отчете приводятся данные о прибыли других картин, основанных на книгах Marvel и DC, так у "Венома" (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 млн долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

Читайте также:
"Джокер" Тодда Филлипса стал самым кассовым фильмом категории "17+"

Также "Джокер" уже поднялся на третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 млн долларов при небольшом бюджете. На первом месте – "Богемская рапсодия" (2018 год) с Рами Малеком (905 миллионов долларов при бюджете в 52 млн долларов), на втором — мультфильм "Король Лев" 1994 года (968 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов).

Напомним, ранее Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер сыграл главную роль в нашумевшей картине Тодда Филлипса "Джокер".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Пасхалка про Женщину-кошку: режиссер "Джокера" опубликовал фото со съемок фильма От "Гладиатора" до "Джокера": лучшие роли Хоакина Феникса Локация из фильма "Джокер" стала популярной достопримечательностью Насилие порождает насилие: обзор фильма "Джокер"
комикс Джокер Хоакин Феникс Forbes
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 18:26Психология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Вчера, 08:19Шоу-бизнес

Источник рассказал о состоянии здоровья Заворотнюк

9 ноябряEvents

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака: кому день готовит подвох

9 ноябряТехно

Ученые обнаружили край Вселенной

8 ноябряEvents

Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака: чем вас порадует выходной

8 ноябряШоу-бизнес

Успех на мировой арене: как Настя Каменских презентует Elefante в Мексике

8 ноябряEvents

Дмитриев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать 8 ноября

8 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак сменила цвет волос и прическу: фото

8 ноябряТехно

"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет

8 ноябряFood

Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке

8 ноябряFood

Что приготовить на обед быстро и просто: ТОП-5 рецептов

8 ноябряFun

Невероятное видео: кошка чудом спасла младенца от падения с лестницы

8 ноябряТехно

Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

8 ноябряFun

8 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Сияет как новенькая: чем отмыть пригоревшую кастрюлю
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Витамины для глаз: что важно знать о них
Витамины для глаз: что важно знать о них
Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами