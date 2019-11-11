"Джокер" стал самым прибыльным комиксом в истории: подробности

После шести недель в прокате картина заработала почти 959 млн долларов

Хоакин Феникс в роли Джокера Фото: YouTube

Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, который номинирован на "Оскар" в 16 категориях, стал самым прибыльным фильмом в истории, основанном на комиксах. Об этом сообщил журнал Forbes.

Согласно исследованию издания после шести недель в прокате картина заработала почти 959 млн долларов. Эта сумма в 15,3 раза больше производственного бюджета в 62,5 млн долларов, что позволит "Джокеру" опередить "Маску" (1994 год) с Джимом Керри (комедия заработала 351 млн долларов, что стало в 15,2 раза больше первоначального бюджета в 23 млн долларов).

Дальше в отчете приводятся данные о прибыли других картин, основанных на книгах Marvel и DC, так у "Венома" (2018 год) с Томом Харди кассовые сборы были 854 млн долларов при бюджете в 90 млн долларов, а "Бэтмен" Тима Бертона в 1989 году собрал 411 млн долларов при бюджете в 35 миллионов долларов.

Также "Джокер" уже поднялся на третье место в списке фильмов, чьи сборы превысили 900 млн долларов при небольшом бюджете. На первом месте – "Богемская рапсодия" (2018 год) с Рами Малеком (905 миллионов долларов при бюджете в 52 млн долларов), на втором — мультфильм "Король Лев" 1994 года (968 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов).

Напомним, ранее Хоакин Феникс дал огромное интервью изданию Vanity Fair, а также снялся в фотосессии. Актер сыграл главную роль в нашумевшей картине Тодда Филлипса "Джокер".

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