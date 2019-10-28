Джулии Робертс – 52! Лучшие роли голливудской актрисы
Актриса стала одной из самых высокооплачиваемых актрис
Голливудская актриса Джулия Робертс, которая всегда показывает пример, как хорошо выглядеть, 28 октября празднует свое 52-летие. Актриса запомнилась всем ролью в таких романтически фильмах, как "Красотка" и "Сбежавшая невеста".
Также узнайте подробности из жизни Джулии Робертс:
Предлагаем освежить в памяти еще несколько фильмов, в которых сыграла голливудская "Мона Лиза".
За роль в этом фильме Робертс получила премию "Золотой глобус" и номинацию на премию "Оскар" за "Лучшую женскую роль второго плана" в 1990 году. Это был первый настоящий успех актрисы.
Это удивительная история жизни шести женщин из маленького городка в штате Луизиана, которые пронесли свою трогательную дружбу сквозь годы. Они привыкли делиться друг с другом радостями и горестями, откровенными переживаниями и тайными надеждами. Красавица Шелби, самая сильная из них, убеждена, что на свете нет ничего невозможного, и своей уверенностью и остроумием поддерживает подруг на крутых виражах судьбы. Возможно, именно с её помощью женщинам удастся подняться над суетой и скукой серого существования и совершить путешествие туда, где расцветают стальные магнолии.
Работа в этой картине принесла Джулии вторую премию "Золотой глобус", вторую номинацию на премию "Оскар" и номинацию на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль". По сюжету, финансовый магнат Эдвард Льюис, заблудившись в ночном городе, останавливается возле уличной проститутки Вивиан, чтобы она показала ему дорогу. Женщина чем-то понравилась Эдварду, и он пригласил ее в свой номер отеля. Наутро он узнаёт, что на очень важную сделку ему надо прийти со спутницей-сопровождающей, и предлагает ей остаться в его апартаментах ещё на шесть дней за дополнительный гонорар.
Джулия Робертс наконец-то получила"Оскар", третью премию "Золотой глобус"! Этот фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, боровшейся за права жителей сообщества Хинкли. Джулия сыграл дважды разведенную мать, которая ищет работу.
Джулия Робертс была четвертый раз номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус". Речь в фильме идет о членах большой семьи, собравшихся вместе после пропажи отца — Беверли Уэстона. Открываются старые тайны и обиды, возникают новые скандалы.
Читайте также:Джулия Робертс сыграет в новом мини-сериале
В то время актриса получила беспрецедентный в истории кинематографа гонорар для актрисы в размере 25 млн долларов! Фильм рассказывает историю учительницы-феминистки Кэтрин Энн Уотсон, которая оставляет своего молодого человека в Лос-Анджелесе, чтобы преподавать в консервативном частном женском колледже Уэлсли в Массачусетсе.
Напомним, американская романтическая комедия "Мистическая пицца" 1988 года режиссера Дональда Петри ("Как отделаться о парня за 10 дней", "Мисс Конгениальность"), в котором сыграла Джулия Робертс, получит музыкальный ремейк.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.