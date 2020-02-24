Джулия Робертс, Шон Пенн и другие снимутся в новом сериале о скандале вокруг президента США

Это история об Уотергейтском скандале, произошедшем в 1972 году

Наконец-то стал известен актерский состав нового проекта Сэма Эсмэйла ("Мистер Робот") под названием "Газовый свет" (Gaslit) об Уотергейтском скандале. В сериале сыграют Джулия Робертс, Шон Пенн, Арми Хаммер и Джоэл Эдгертон, сообщает Variety. Кстати, Джулия Робертс сыграет еще в одном мини-сериале.

Сообщается, что основой сериала станет подкаст Slow Burn. В центре сюжета окажутся истории помощников президента Ричарда Никсона, его противников, ФБР, информаторов и других.

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Джулия Робертс и Шон Пенн сыграют Марту и Джона Митчеллов. Генеральный прокурор США Митчелл был преданным соратником Никсона, тогда как его жена, светская львица из Арканзаса, одной из первых обратила внимание на вмешательство Никсона в предвыборную гонку.

Хаммер воплотит Джона Дина, молодого советника в Белом доме, вынужденного выбирать между своими амбициями и защитой президента, Эдгертону достанется персонаж Гордона Лидди, возглавлявший бригаду тех самых "водопроводчиков", проникших ночью в штаб демократов. О дате выхода сериала не сообщается.

Отметим, что Уотергейтский скандал произошел в июне 1972 года и закончился отставкой Ричарда Никсона в 1974 году. В разгар президентской компании команда Никсона установила подслушивающие устройства в штабе Демократической партии.

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