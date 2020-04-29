DZIDZIO выступит в прямом эфире церемонии "Золота Дзиґа-2020"

Смотрите трансляцию 3 мая на сайте "Сегодня"

Музыкальным гостем церемонии награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" 3 мая станет DZIDZIO, который недавно презентовал впечатляющее видео "Молитву за Україну". Он выступит в прямом эфире церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

"Странное время нас не пугает! Встретимся в Интернете! " – говорит DZIDZIO.

Несколько месяцев назад лидер группы DZIDZIO получил серьезную травму во время съемок фильма – смотрите видео:

Фильм "DZIDZIO Контрабас", в котором Михаил Хома (DZIDZIO) исполнил главную роль, стал лауреатом Второй кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, лента претендовала на награду за "Лучший фильм", а Михаил Хома – как лучший актер. Уже через год на Третью "Золоту Дзиґу" была представлена ​​новая романтическая комедия от DZIDZIOFILM под названием "DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ". Режиссером ленты выступил уже сам Михаил Хома вместе со своим коллегой Тарасом Дронем. Комедия была заявлена ​​сразу в нескольких номинациях, таких как "Приз зрительских симпатий", "Лучшая песня", "Лучший звук" и стала лауреатом двух "Золотих Дзиґ" – "Приза зрительских симпатий" и "Лучший звук" (Сергей Степанский).

DZIDZIO выступит в эфире церемонии "Золота Дзиґа" Фото: пресс-служба

Напоминаем, что посмотреть церемонию вручения наград Четвертой Национальной кинопремии можно будет 3 мая в 19:00 в формате онлайн-шоу. Трансляция будет доступна на сайте Украинской киноакадемии, на YouTube канале Украинской киноакадемии, на сайте "Сегодня", а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.

Ранее мы поделились интересными фактами о предстоящей церемонии награждения Золота Дзиґа-2020.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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