Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

DZIDZIO выступит в прямом эфире церемонии "Золота Дзиґа-2020"

Смотрите трансляцию 3 мая на сайте "Сегодня"

Дарина Алексеева
Сегодня, 16:07

Музыкальным гостем церемонии награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" 3 мая станет DZIDZIO, который недавно презентовал впечатляющее видео "Молитву за Україну". Он выступит в прямом эфире церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.

"Странное время нас не пугает! Встретимся в Интернете! " – говорит DZIDZIO.

Несколько месяцев назад лидер группы DZIDZIO получил серьезную травму во время съемок фильма – смотрите видео:

Фильм "DZIDZIO Контрабас", в котором Михаил Хома (DZIDZIO) исполнил главную роль, стал лауреатом Второй кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, лента претендовала на награду за "Лучший фильм", а Михаил Хома – как лучший актер. Уже через год на Третью "Золоту Дзиґу" была представлена ​​новая романтическая комедия от DZIDZIOFILM под названием "DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ". Режиссером ленты выступил уже сам Михаил Хома вместе со своим коллегой Тарасом Дронем. Комедия была заявлена ​​сразу в нескольких номинациях, таких как "Приз зрительских симпатий", "Лучшая песня", "Лучший звук" и стала лауреатом двух "Золотих Дзиґ" – "Приза зрительских симпатий" и "Лучший звук" (Сергей Степанский).

DZIDZIO выступит в эфире церемонии
DZIDZIO выступит в эфире церемонии "Золота Дзиґа"
Фото: пресс-служба

Напоминаем, что посмотреть церемонию вручения наград Четвертой Национальной кинопремии можно будет 3 мая в 19:00 в формате онлайн-шоу. Трансляция будет доступна на сайте Украинской киноакадемии, на YouTube канале Украинской киноакадемии, на сайте "Сегодня", а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.

Ранее мы поделились интересными фактами о предстоящей церемонии награждения Золота Дзиґа-2020.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Был влюблен в воспитательницу": DZIDZIO поделился историей и фото из детского сада Оля Полякова, NK, DZIDZIO и MONATIK обратились к украинцам с важной просьбой: видео Режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии Золота Дзиґа-2020
DZIDZIO Золота Дзиґа
Реклама

Новости партнеров

Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Жареный карась без костей: рецепт подсмотрели в Якутии
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Котлеты больше не готовлю: 7 блюд из фарша хватит на месяц
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
Стакан кефира и немного сыра: десерт к чаю уже готов
"Пальчики оближешь": Мясо по-французски с ананасами в духовке

Популярные статьи

Сегодня, 16:06Fun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Сегодня, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Сегодня, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

Новости партнеров

Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Помните маленькую Аврору? В этом году ей исполнится 29 лет
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Однодневное голодание: за это открытие дали Нобелевскую премию
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Не только кашель и жар: медики назвали новый симптом коронавируса
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Берем литр молока и стакан сметаны: вкуснейший сыр за 30 минут
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду
Взяли 3 луковицы и делаем вкуснейшую еду