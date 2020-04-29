DZIDZIO выступит в прямом эфире церемонии "Золота Дзиґа-2020"
Смотрите трансляцию 3 мая на сайте "Сегодня"
Музыкальным гостем церемонии награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" 3 мая станет DZIDZIO, который недавно презентовал впечатляющее видео "Молитву за Україну". Он выступит в прямом эфире церемонии, которая в этом году пройдет в онлайн-формате.
"Странное время нас не пугает! Встретимся в Интернете! " – говорит DZIDZIO.
Несколько месяцев назад лидер группы DZIDZIO получил серьезную травму во время съемок фильма – смотрите видео:
Фильм "DZIDZIO Контрабас", в котором Михаил Хома (DZIDZIO) исполнил главную роль, стал лауреатом Второй кинопремии "Золота Дзиґа" в номинации "Приз зрительских симпатий". Кроме того, лента претендовала на награду за "Лучший фильм", а Михаил Хома – как лучший актер. Уже через год на Третью "Золоту Дзиґу" была представлена новая романтическая комедия от DZIDZIOFILM под названием "DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ". Режиссером ленты выступил уже сам Михаил Хома вместе со своим коллегой Тарасом Дронем. Комедия была заявлена сразу в нескольких номинациях, таких как "Приз зрительских симпатий", "Лучшая песня", "Лучший звук" и стала лауреатом двух "Золотих Дзиґ" – "Приза зрительских симпатий" и "Лучший звук" (Сергей Степанский).
Напоминаем, что посмотреть церемонию вручения наград Четвертой Национальной кинопремии можно будет 3 мая в 19:00 в формате онлайн-шоу. Трансляция будет доступна на сайте Украинской киноакадемии, на YouTube канале Украинской киноакадемии, на сайте "Сегодня", а также на онлайн-ресурсе DzygaMDB.
Ранее мы поделились интересными фактами о предстоящей церемонии награждения Золота Дзиґа-2020.
Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020
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