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DZIDZIO заинтриговал анонсом нового фильма, в котором покажет родительский дом

Артист позировал в родном доме, где вырос

Дарина Алексеева
Сегодня, 14:51

Украинский певец DZIDZIO, который недавно снял клип с Олей Цибульской, анонсировал съемки нового фильма и даже назвал основную локацию.

DZIDZIO снял новый фильм в своем родном доме
DZIDZIO снял новый фильм в своем родном доме
Фото: instagram.com/dzidzio

Популярный украинский артист планирует снять новый фильм, тема которого, по его словам, коснется каждого зрителя, а главной локацией станет место, где он родился – дом его родителей на Львовщине.

В своем официальном Instagram аккаунте DZIDZIO опубликовал фотографии родного дома и заинтриговал подписчиков анонсом фильма, съемки которого уже завершены.

"Сколько раз я себе говорил: "Все, больше не буду снимать в этом доме, он себя исчерпал". Но когда стал вопрос, где мне снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, то конкуренций ему не было! Ведь именно здесь, где я родился, и начинается мое честное, настоящее творчество. Спасибо, всем, снято", – написал артист.

DZIDZIO завершил съемки нового фильма
DZIDZIO завершил съемки нового фильма
Фото: Imdb.com

Дом родителей артиста находится в селе Бортники во Львовской области. Именно там проходили съемки фильма "DZIDZIO Первый раз", а также "DZIDZIO Контрабас". Идея фильма "DZIDZIO Контрабас", в котором артист дебютировал как исполнитель главной роли, принадлежала самому Михаилу Хоме. Работа над фильмом началась в 2016 году, а в 2017 состоялась премьера на больших экранах. Через год вышло продолжение комедии, которое получило название "DZIDZIO Первый раз" с уже полюбившимися зрителю персонажами. В фильме снялась мама DZIDZIO, а многие сцены были сняты на родине артиста.

Cмотрите в сюжете, как DZIDZIO получил серьезную травму во время съемок фильма:

Название нового фильма DZIDZIO пока держит в секрете, но зрители уже с нетерпением ждут новых подробностей о проекте.

Недавно DZIDZIO рассказал шокирующую историю о том, как мама спасла ему жизнь.

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