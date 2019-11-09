DzygaMDB: в Украине запустили первую онлайн-платформу с кинобазой

Анна Мачух рассказала о возможностях и функциях индустриального ресурса

Виктория Тигипко и Анна Мачух Фото: пресс-служба

Украинская киноакадемия презентовала новый киноресурс, аналога которому в Украине до сих пор не было. Онлайн-платформа DzygaMDB объединила в себе базу аудиовизуального сектора страны с момента обретения независимости и до сегодняшнего дня. О возможностях и функциях индустриального ресурса специально для Сегодня.ua рассказала его соосновательница, исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

С чем связано появление идеи создания DzygaMDB, что послужило толчком для этого?

В какой-то момент стало понятно, что нам не хватает базы, где была бы собрана воедино вся информация кинематографического сектора. То есть такая, как собственно IMDb с перечнем и описаниями фильмов, сериалов, их создателей и разработчиков, но именно касательно украинского рынка. У нас отсутствовала база, где структурировано содержались бы данные о рынке проката, продакшены, база специалистов аудиовизуальной индустрии. Поскольку такая платформа сама по себе не появилась, мы решили, что нужно ее сделать и запустить так, чтобы каждый пользователь мог ее наполнять в дальнейшем. Перед запуском проекта мы проводили не одно исследование, изучая аналогичные базы в мире, чтобы как можно лучше адаптировать к украинским реалиям. Отдельно на сборах участников киноиндустрии, мы все время прислушивались к обсуждаемым вопросам и проблемам, чтобы понять, что работает не так, какой информации не хватает. Собственно из совокупности всех исследованных факторов сформировалась задача для разработчиков.

Существует два вариата модели пользования ресурсом: DzygaMDB и DzygaMDB Pro. Какие различия в доступе?

Открытый ресурс дает возможность просматривать профили компаний, членов съемочных групп, фильмов и так далее, ставит оценки, оставлять комментарии и предлагать новости или информацию для размещения, которую в дальнейшем проверяет уже наш редактор. Внутренняя версия Pro предоставляет более расширенный доступ, ориентированный именно на профессионалов индустрии. То есть режиссеры или актеры, регистрируясь, указывают о себе более подробную информацию, чтоб с ними могли связаться потенциальные работодатели с интересными проектами.

Вы запускали ресурс уже с определенной базой. Как и где вы собирали эту информацию?

Мы взяли то, что было в открытом доступе. Сейчас это более тысячи фильмов, дальше будем собирать сериалы. Сначала делаем все сами, но дальше надеемся на активность самих пользователей. При этом участники рынка всегда смогут добавить какие-то изменения в своей профайл или на страничку продукта, если она была указана другим пользователем и не совсем корректна или достоверная. Кстати, украинские кинодеятели очень активно создают свои профайлы на платформе – они уже есть у Ирмы Витовской, Ахтема Сеитаблаева, Янины Соколовой и многих других.

DzygaMDB будет оставаться бесплатным ресурсом или за пользование все же придется платить?

Для обычных пользователей внешняя опция будет оставаться в свободном доступе. Но после полноценного запуска и тестовых периодов планируем ввести подписку для тех, кому нужен более расширенный доступ, пользование всеми фильтрами, которые есть, использование поиска контактов, возможности публикаций кастингов и прочее. То есть для активных профессионалов киноиндустрии.

Планируете ли вы как-то видоизменять ресурс, добавлять в него другие разделы или функции?

Конечно. Индустрия не стоит на месте и мы должны тоже держать руку на пульсе того, что происходит. Например, внешняя часть вполне может превратиться в медиаресурс, которым управляют в основном сами пользователи и кинокритики. Отдельно мы хотим в будущем добавить раздел и про зарубежные фильмы, которые выходят в украинский прокат, сделать внутренний чат для пользователей. Когда DzygaMDB будет содержать достаточную информацию о наших проектах и их производителей, мы планируем презентовать платформу на международных рынках и фестивалях, именно поэтому проект создавался на украинском и английском языках. А летом DzygaMDB будет презентована на 11-м Одесском международном кинофестивале, куда приезжают гости со всех уголков мира.

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