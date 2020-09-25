Эффектные костюмы 2,7-метровой высоты: знакомимся с дизайнерами шоу "Маска"

Команда проекта готовит для зрителей грандиозное шоу

Телеканал "Украина" продолжает работу над украинской адаптацией всемирно известного проекта The Masked Singer. Звездное шоу-детектив "Маска", ведущим которого станет шоумен Владимир Остапчук, поставит перед зрителями непростую задачу – угадать, кто из знаменитостей скрывается под ярким необычным костюмом.

Именно образы станут одним из главных элементов шоу, поэтому к их разработке креативная группа подошла с особой тщательностью.

Костюм участника на шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Масштабные оригинальные костюмы для шоу "Маска" создают сразу две команды стиля под руководством лучших дизайнеров страны. Часть образов для проекта "Маска" разрабатывает художница по костюмам, стилист, дизайнер, основательница Patoka Studio – Леся Патока, известная сотрудничеством с такими артистами как Оля Полякова, Джамала, ONUKA, The Maneken, Pianoбой, Бумбокс и другими.

Художница по костюмам признается – для нее работа над шоу – возможность не только создать потрясающих героев, но и показать уровень наших мастеров. А ещё – это вызов, ведь в нашей стране нет потока производства ростовых кукол такого масштаба и качества.

"Шоу "Маска" – это фантастический проект, не имеющий аналогов. Когда меня пригласили стать частью команды, я согласилась, не задумываясь. Ведь глобально в нем есть все, что я люблю: волшебство, масштаб, сложные задачи и магия героев, которая завораживает. Я работаю над проектом уже достаточно долго, и мы прошли много разных стадий от идей и референсов до мудбордов, сортировки, сложности выбрать тех самых героев, которых ещё не было ни в одной стране! Я довольна моими персонажами, ведь большинство из них несут глубокие посылы, это связано и с эко, и с ресайклом, и с разумным потреблением, и даже с будущим!" – отметила художник по костюмам шоу "Маска" Леся Патока.

Леся Патока Фото: пресс-служба

Разработка второй части образов перешла в руки креативной команды под руководством Назара Дидыка, артиста коллектива "Freedom Ballet", стилиста, хореографа, постановщика, автора и создателя сценических костюмов. Дизайнер привлек к работе художников и скульпторов, которые помогают ему создавать аутентичные, уникальные образы с акцентами на современные детали.

"Проект затрагивает и раскрывает актуальную тему человечества – угадать, кто под маской. Каждый носит свои маски, сроднившись с ними, мы часто не замечаем себя настоящих, а тут ещё и пандемия, которая спрятала весь мир под этот элемент! Это удивительное шоу даст возможность заглянуть в истинное лицо участников, спрятав их под маской", – поделился художник по костюмам Назар Дидык.

Назар Дидык Фото: пресс-служба

Масштаб костюмов поражает – дорогие ткани, уникальные металлы и камни, механические элементы, акценты на тренды и модные тенденции. Некоторые детали образов весят до 5 килограммов, а сами костюмы достигают в высоту 2,7 метров. Количество вручную обработанных частей отдельного костюма насчитывает до 10 000 элементов!

Как сообщалось ранее, украинское шоу "Маска" на канале "Украина" поразит своими масштабами. Проект будет состоять из 12 эпизодов, это наибольшее количество выпусков среди всех тридцати стран, где адаптируют популярный формат The Masked Singer. Количество участников создатели шоу пока не раскрывают, но известно, что процесс голосовых проб уже прошли несколько десятков звезд.

Ранее мы рассказали, кто из мировых звезд принимал участие в шоу "Маска".

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