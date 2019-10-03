Екатерина Кухар и Александр Стоянов инициировали международный фестиваль

В рамках фестиваля состоится премьера современной постановки Touch of illusion

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

На сцене Национальной оперы Украины в Киеве с 16 по 19 октября пройдет международный фестиваль Ballet Open Space, в рамках которого состоится премьера современной постановки Touch of illusion. Инициаторы фестиваля – Александр Стоянов и Екатерина Кухар, которые официально стали мужем и женой.

Смотрите подробности о замужестве Екатерины Кухар:

Екатерина Кухар и Александр Стоянов, а также звезды мирового балета из театров La Scala, Opera Garnier, New York City Ballet и многих других мировых сцен продемонстрируют мастерство своей техники.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: пресс-служба

Международный фестиваль Ballet Open Space будет проходить с 16 по 19 октября:

16 октября – премьера Touch of illusion ("Прикосновение илюзий") от европейского хореографа Рикардо Амаранте под музыку Сергея Рахманинова.

17 октября – жемчужина украинского балета "Лісова пісня" под музыкальные мотивы Михаила Скорульского.

18 октября – неоклассический балет Children of the Night ("Дети ночи") от европейского хореографа Александра Абдукаримова.

19 октября праздничный гала-концерт при участии мировых звезд балета и пары Стоянов-Кухар.

Напомним, ранее мы писали о подготовке Екатерины Кухар и Александра Стоянова к пышной церемонии бракосочетания.

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