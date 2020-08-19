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"Екатерина Великая" и "Джон Адамс": яркие биографические сериалы о всемирно известных личностях

От драмы о знаменитой императрице до истории жизни последнего диктатора 21 века

Биографии известных личностей, которые правили или повлияли на определенные моменты истории, всегда будет привлекать внимание. Многим людям интересно заглянуть за кулисы жизни известных персон, имена которых было на слуху у каждого, кто жил в те эпохи, и немного поближе с ними познакомиться. Как жили эти люди? Каким путем добились своего положения? Были ли они виновниками резонансных событий в истории и были ли они вообще счастливы, как люди?

В новой подборке Сегодня.Lifestyle – великолепные биографические сериалы, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

А если вы в поиске киноленты для просмотра всей семьей, посмотрите эту подборку фильмов, которые сделают ваш летний вечер уютным.

Екатерина Великая

Кадр из сериала "Екатерина Великая" Фото: themoviedb.org

Исторический мини-сериал производства HBO о позднем периоде правления Всероссийской Императрицы Екатерины Великой. В сериале повествуется также о взаимоотношениях императрицы с фаворитом Григорием Потемкиным, который помогал ей во время дворцового переворота 1762 года и фактически стал ее мужем, принимал участие в решении государственных дел. Потемкин мог часто злоупотреблять властью. Через тринадцать лет их пути расходятся, но они остаются в дружеских отношениях.

Часть съемок сериала проходили на исторических местах в Санкт-Петербурге и в Петергофе. Актриса, исполнившая роль Екатерины Великой – Хелен Миррен, по национальности наполовину русская, что позволило ей органично исполнить роль императрицы.

Испанская принцесса

Кадр из сериала "Испанская принцесса" Фото: Скриншот из YouTube

Исторический мини-сериал производства американского канала Starz продолжает сюжетную линию телесериала "Белая принцесса". В основе сериала лежат романы известной писательницы Филиппы Грегори – "Вечная принцесса" и "Проклятие королей".

Европа, средние века. Принцесса Испании Екатерина Арагонская и наследник английского престола принц Артур помолвлены с пятнадцати лет. Их союз обещает быть самым влиятельным в средневековой Европе. По достижении пятнадцати лет Екатерина прибывает в Англию и становится принцессой Уэльской. После свадьбы ее муж принц Артур внезапно умирает. Однако, поскольку факт консуммации не был подтвержден, она заявляет, что может претендовать на другого наследника – принца Гарри, который в будущем сможет стать королем.

Дом Саддама

Кадр из сериала "Дом Саддама" Фото: themoviedb.org

Всегда интересно заглянуть за кулисы знаменитых, пусть и с негативной стороны исторических персон. Что ими движет, что наполняет их внутренний мир? Как живут диктаторы, которые строят империю на крови?

Сериал "Дом Саддама" освещает историю Саддама Хуссейна от периода прихода к власти в 70-х годах прошлого века до момента поимки в 2003 году американскими спецслужбами. Зрители увидят закулисье жизни диктатора. Таким он был только с близкими.

Джон Адамс

Кадр из сериала "Джон Адамс" Фото: themoviedb.org

Американский телевизионный мини-сериал производства HBO. В основе сериала лежит одноименная книга Дэвида Маккало. Автор рассказывает об американском политике Джоне Адамсе, активном борце за независимость США, который был одним из основателей страны, стал первым вице-президентом и вторым президентом США. Вместе со своей супругой Эбигейл Адамс он основал целую плеяду американских политиков, а его сын Джон Куинси Адамс стал шестым президентом США в 1825 году. События сериала происходят во время Первой американской буржуазной революции.

Сериал высоко оценили критики и зрители. Он получил тринадцать премий "Эмми" и четыре премии "Золотой глобус".

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