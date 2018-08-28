Экс-солист группы "Three Days Grace" выступит с единственным сольником в Киеве

Адам Гонтье споет в акустике и встретится с фанами

Адам Гонтье. Фото: пресс-служба

Известный канадский музыкант, экс-вокалист легендарной рок-группы "Three Days Grace", а нынче участник "Saint Asonia", 40-летний Адам Гонтье приезжает в Киев. Музыкант выступит с единственным сольником 30 августа в Зеленом Театре. Это будет его третий визит в украинскую столицу. Его прошлые концерты в ноябре и апреле имели большой успех и прошли с аншлагами. Адам обещает удивить и на этот раз, правда, не раскрывает сюрпризов предстоящего шоу.

Известно, что в программу войдут, как лучшие хиты, спетые им во время работы в коллективе "Three Days Grace", так и новые песни из его нынешнего детища, группы "Saint Asonia". Помимо этого в акустической версии прозвучат композиции из его нового альбома, который он планирует выпустить этой осенью.

Адам Гонтье Фото: пресс-служба

Музыкант уже выступил в Одессе, стал специальном гостем на фестивале Zaxidfest во Львове. Впереди концерты в Днепре, Харькове и Киева. В столицу Адам Гонтье приедет за несколько дней до своего концерта и планирует не только прогуляться по городу, но и устроить закрытую встречу с фанатами.

По словам организаторов концерта, райдер музыканта до неприличия прост. Главное что просит известный канадец у принимающей стороны – это кофе. Он должен быть качественным и в неограниченном количестве. Как страстный кофеман, музыкант хочет, чтобы кофемашина сопровождала его везде, где он будет находиться.

В начале марта 2013 года, Гонтье публично объявил о начале своего сольного проекта. Вместе с гитаристом группы Staind они воссоединились в Saint Asonia.

Напомним, концерт Адам Гонтье в Киеве состоится 30 августа в 19.00 в Зеленом театре.