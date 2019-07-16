Елена Темникова презентовала "жаркий" клип, снятый в Киеве

Клип для российской певица снимал украинский режиссер

Елена Темникова представила новый клип "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба

Российская певица Елена Темникова, которая недавно представила финальный клип трилогии на песню с альбома TEMNIKOVA 4, снова порадовала своих поклонников. В новой видеоработе под названием "Душит ювелирка" можно увидеть соблазнительные танцы Елены Темниковой. Этот клип отличается от предыдущих видео певицы своей легкостью и сочностью.

"Мы снимали новый клип в аномальную жару – на улице было почти +40°C. Несмотря на это, все погрузились в максимальный чилл. Летняя беззаботность, флирт, много смеха, танцев идеально передают настроение трека", – комментирует певица.

Съемки клипа "Душит ювелирка" проходили в современном загородном коттедже в Киеве. Режиссером клипа стал известный украинский клипмейкер Леонид Колосовский, с которым в начале года Елена Темникова снимала любовную трилогию видеоклипов: "Бабочки", "Нет связи", "Говорила".

Клипмейкер Леонид Колосовский на съемках "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба

По словам режиссера, видеоработа на новый трек утоляет жажду отдыха и дружеского отрыва, зацикленные движения задают ритм и динамику, а "апельсиновый" лейтмотив добавляет сочности всей истории.

Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба Съемки клипа Елены Темниковой "Душит ювелирка" Фото: пресс-служба 1/8

Напомним, ранее Елена Темникова и рэпер ST сняли клип на саундтрек к фильму "Защитники". Режиссером клипа выступил продюсер фильма и руководитель ArgunovStudio — Никита Аргунов.

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