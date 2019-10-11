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Эльфы, единороги и магия: вышел трейлер мультфильма "Вперед"

Главных героев озвучили Том Холланд и Крис Прэтт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Кадр из мультфильма "Вперед"
Кадр из мультфильма "Вперед"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер мультфильма "Вперед" Pixar. Это история мифических существ, которым приходится жить в мире, лишенном волшебства.

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По сюжету, из мира волшебных существ исчезла вся магия, так что троллям, кентаврам, единорогам и всем остальным приходится заниматься самыми обыденными вещами. Главные герои братья-эльфы с помощью волшебного посоха пытаются вернуть своего отца, но создают лишь половину его туловища. Чтобы завершить заклинание, они отправляются в путешествие.

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Роли озвучили актеры Том Холланд, Крис Прэтт, Октавия Спенсер. Мировая премьера мультфильма запланирована на 6 марта 2020 года.

Напомним, ранее в сети появился тизер-трейлер мультфильма "Семейка Аддамс". Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). Сценарий написали Памела Петтлер ("Девять") совместно с Мэттом Либерманом.

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