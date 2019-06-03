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Элтон Джон, Темный Феникс и принцесса: что посмотреть в кино на этой неделе

Что посмотреть в кино на этой неделе 6-9 июня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12
"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

С 6 июня в украинских кинотеатрах можно посмотреть пять новых кинофильмов: фантастический байопик об Элтоне Джоне, фантастический боевик с Софи Тернер, вестерн, детский анимационный фильм и биографическую драму.

"Рокетмен"

Это фильм, обзор которого мы писали ранее, о жизни легенды мировой музыки, сэре Элтоне Джоне. Зритель узнает, как талантливый парень превратился в икону рока. 

Весь период, показанный в фильме – время радостей, неудач, славы. признаний, откровений, боли и одиночества – разбавлен яркими песнями и танцами. Это своеобразный перформанс, который творился в душе Элтона Джона. Зрителям как раз показали изнанку мира Элтона с помощью музыкальных вставок его уже легендарных песен. И это мощно – песни обработаны под определенный момент жизни.

"Люди Икс: Темный Феникс"

12-й фильм о Людях Икс на основе комиксов Marvel. По сюжету, профессор Икс (Джеймс МакЭвой) отправляет Мистик (Дженнифер Лоуренс), Зверя (Николас Холт), Джин Грей (Софи Тернер), Циклопа (Тай Шеридан), Шторм (Александра Шипп), Ночного змея (Коди Смит-МакФи) и Ртуть (Эван Питерс) в открытый космос, чтобы они спасли космонавтов, которые из-за неполадок на борту не могут вернуться на Землю.

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В открытом космосе Джин сталкивается с могущественной энергией, которая по ее прибытию домой начинает превращать девушку в разрушительную сущность Темный феникс, что угрожает всему человечеству. И Людям Икс приходится выступить против своей подруги, чтобы спасти планету.

"Билли Кид/Малыш Кид"

Полубиографический фильм о подростке по имени Рио. Защищая мать, парень случайно убивает отца и бежит от правосудия. Он также должен спасти сестру от рук жестокого дяди. Рио знакомится с шерифом Питером Гарретом, который охотится на самого опасного преступника Дикого Запада Билли Кида. Вскоре и сам Рио встречает Кида, который предлагает ему найти сестру в обмен на некоторые услуги. В итоге Рио придется выбрать – остаться с Гарретом либо согласиться с предложением Кида. Подростки оказываются в эпицентре войны шерифа и преступника. 

"Принцесса Эмми"

Эмми – совсем обычная девочка, у которой свои радости и проблемы. Но, это так думает сама Эмми. На самом деле она не просто 8-летняя принцесса, девочка понимает язык животных, а именно – лошадей. Скоро Эмми должна вступить на трон, но планы принцессы может сорвать ее кузина Гизана, которая также стремится стать величайшей правительницей. 

"Вита и Вирджиния"

Британо-ирландская лента, повествует о гомосексуальном романе писательницы Вирджинии Вульф и Виты Секвилл-Вест. Эти по-своему яркие женщины нашли настоящую любовь, хоть и были очень разными. Вита – королева лондонской богемы, а Вирджиния – литературная икона Британии. Эти отношения разрушат все приличия того времени и именно они помогут Вульф написать свое самое известное произведение – новеллу "Орландо".

Напомним, в Украине с 30 мая 2019 года в кинотеатрах вышли три новых фильма: фантастический экшн, фильм ужасов и детский анимационный фильм.

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Источник: Сегодня
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