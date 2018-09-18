PR

Эльвира Гаврилова "ТОП 100. Будущее Украины. Дети" — в Монако состоится финальный гала-концерт нового проекта

Дети открыты миру. Они смотрят на него широко распахнутыми глазами и готовы удивляться и радоваться всему, что видят вокруг. Меня восхищает эта детская непосредственность и восторженность. И очень хочется, чтобы и мир был открыт навстречу детской душе. Поэтому я с большим уважением отношусь к людям, расширяющим границы для наших детей, как в территориальном смысле, так в том, что касается возможностей для развития. Мало писать о них в собственном блоге — этих людей хочется представить самой широкой аудитории.

Недавно мой собственный рейтинг энтузиастов, внесших весомый вклад в развитие подрастающего поколения в Украине, пополнила создатель серии всеукраинских рейтингов Эльвира Гаврилова. ""ТОП 100. Будущее Украины. Дети" в Монако" — такую подпись я увидела в интернете под одной из ее фотографий и решила разузнать подробнее, как и для чего оказались в Монте-Карло подопечные продюсера и главного редактора журнала "Финансофф".

Лазурный Берег — локация для нового проекта Эльвиры Гавриловой

О самом рейтинге "ТОП 100. Будущее Украины. Дети" я знаю давно. Слежу за проектом с его основания — и, надо сказать, достижения, которые демонстрируют его участники, ошеломляют! Лично я не сомневаюсь — эти дети добьются всех целей, которые ставят перед собой.

Правда пока им не обойтись без помощи и поддержки взрослых. И сейчас надежной стартовой площадкой стал для ребят проект, который учредила Эльвира Гаврилова — "ТОП 100. Будущее Украины. Дети". Но, до сих пор мероприятия рейтинга не выходили за рамки страны. Я поняла, что упустила что-то из виду и начала искать информацию. И узнала, что Эльвира активно стремится вывести свой проект на европейский уровень. А поездка в Монако — часть ее планов. Продюсер отправилась с юными финалистками рейтинга в Монте-Карло: там состоялась фотосессия, которая ляжет в основу грандиозного проекта (его детали пока держатся в секрете). А фотографии Эльвиры, которая тоже предстала перед объективами камер в чарующем антураже Лазурного Берега, стали украшением рекламной кампании бренда вечерних платьев.

"ТОП 100. Будущее Украины. Дети" — юные таланты покоряют Европу

Но самый главный итог поездки, на мой взгляд — заключение контракта на проведение следующего гала-концерта финала рейтинга "ТОП 100. Будущее Украины. Дети" в Монако. Для проекта это выход на международный уровень, а для его участников — потрясающая возможность совершить вояж от черноморского побережья до Средиземного моря, расширить свой кругозор и привезти домой не только сертификаты финалистов, но и яркие впечатления.

Я уверена, такие проекты, как "ТОП 100. Будущее Украины. Дети" — шанс для детей открыть мир и покорить планету своими талантами. Особенно отрадно, что, как подчеркивает Эльвира Гаврилова, проект поддерживает множество меценатов и спонсоров — это говорит о том, что нашим предпринимателям и бизнесменам небезразлично будущее Украины. Ну а, родителям вундеркиндов остается лишь вовремя подать заявку на участие.

Итак, я, с еще большим интересом, продолжаю следить за развитием проекта. И уверена, скоро нас ждут новые увлекательные и грандиозные новости о нем.