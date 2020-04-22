Эмбер Херд отмечает день рождения: ТОП-5 лучших фильмов с голливудской звездой

Голливудской актрисе исполняется 34 года

22 апреля свой день рождения отмечает одна из самых эксцентричных и скандальных актрис Голливуда Эмбер Херд. Сегодня звезде исполняется 34 года и к этому возрасту она успела сняться в лучших кинолентах. За последние несколько лет популярности ей придал громкий развод с Джонни Деппом. Экс-супруги до сих пор не могут урегулировать конфликт, а в суде каждый раз появляются новые обвинения.

В честь дня рождения Эмбер Херд Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-5 самых лучших фильмов со звездой.

В этом фильме Эмбер сыграла Кристен, которая проходит курс лечения в психиатрической клинике. Вместе с ней лечатся еще четыре девушки. Ночью, когда вся больница погружается во тьму, Кристен постоянно слышит пугающие звуки и ей является образ девушки-призрака. После этого ее напарницы начинают исчезать. В какой-то момент героиня понимает, что вскоре наступит и ее очередь, поэтому придумывает план побега. Перед ней открывается много тайн клиники.

В этом фильме актриса сыграла вместе со своим экс-супругом Джонни Деппом. События разворачиваются в 1960-м году, в пуэрториканской столице Сан-Хуан, куда приезжает из Нью-Йорка главный герой Пол Кэмпл. Пол писатель, которому за всю свою жизнь не удалось продать ни одной своей книги, однако, несмотря на это, его все же берут на должность журналиста, и поручают вести рубрику боулинга и гороскопов. Впереди Пола ждет множество новых знакомств, в том числе и с Шено, которую сыграла Эмбер.

"Девушка из Дании" (2015)

Художница Герда Вегенер счастлива в браке с Эйнаром, но страдает из-за творческого кризиса, ведь ее картины плохо продаются. Однажды Герда просит мужа надеть парик, женское платье и стать ее натурщицей. Это круто меняет их жизни и предназначение Эйнара. В этом фильме Эмбер Херд сыграла роль близкой подруги семьи – Уллы Полсон.

Когда умер Супермен, многие люди подумали, что больше некому защищать их. Но Бэтмен считал иначе. Правда, понимал, что одному ему не справиться с угрозой. Сперва он попросил помощи у Аквамена, но тот не пожелал слушать Бэтмена, а затем герой-одиночка обратился к Флэшу, который согласился примкнуть к человеку-летучей мыши. А как только Бэтмена навестила Чудо-женщина, которая поведала о том, что на Земле появился Степной Волк, герой понял, что пришло время новой битвы. Херд в блокбастере появилась в роли Меры.

Лондонские поля (2018)

В этом фильме Эмбер Херд сыграла главную роль Николы Сикс. Действия разворачиваются в 1999 году. Американский писатель Самсон Янг живет в Лондоне и за последние 20 лет ничего не написал. Он находится в глубоком творческом кризисе и вдобавок ко всему он еще смертельно заболел. Параллельно в фильме описывается вторая история жизни – роковой красотка Николы Сикс, которая знакомится в баре с двумя мужчинами. В последствии они становятся ее потенциальными убийцами.

Напомним, что недавно в Сети появились фото, на которых голливудская знаменитость Эмбер Херд якобы изменяет Деппу с миллиардером Илоном Маском. До этого звезда "Пиратов Карибского моря" не раз обвинял супругу в неверности.

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