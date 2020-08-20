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Эми Адамс – 46 лет! Интересные факты о звезде "Аферы по-американски"

Вчера, 19:48

Настоящая слава к актрисе пришла после роли в малобюджетном фильме "Июньский жук"

Сегодня, 20 августа, родилась голливудская знаменитость, шестикратная номинантка на премию "Оскар, актриса Эми Адамс. Наибольшее признание в своей карьере Эми Адамс получила за роли в ярких фильмах – "Большие глаза" и "Афера по-американски". Сегодня.Lifestyle узнали интересные факты из биографии актрисы, которые познакомят вас ближе с ее творчеством.

Эми Адамс
Эми Адамс
Фото: Getty Images

  • Родители Эми Адамс американцы, но родилась она в Италии в городе Виченца. У нее есть еще шесть родных братьев и сестер.
  • Еще в школе Эми начала проявлять артистический талант и тогда мечтала стать балериной. Однако по окончанию учебы она устроилась в музыкальный театр, так как ограничения, к которым обязывала жизнь балерины, не были ей по нраву. Также Эми занималась легкой атлетикой, бальными танцами и пела в хоре.
  • В молодости Эми Адамс работала консультантом в магазине бренда "Gap" и старшей официанткой в ресторане "Hooters".
  • Профессиональную деятельность Эми начала с работы танцовщицы в театрах Boulder’s Dinner Theatre и Country Dinner Playhouse, где однажды ее заметил театральный руководитель из Миннеаполиса Майкл Бриндси и предложил работать у него.
  • Дебютировала Эми Адамс на большом экране в 1999 году в черной комедии "Убийственные красотки", в которой она исполнила роль Лесли Миллер.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Убийственные красотки"
Фото: themoviedb.org

  • Эми Адамс появлялась с эпизодическими ролями в популярных сериалах нулевых: "Зачарованные", "Баффи – истребительница вампиров", "Тайны Смолвиля" и "Западное крыло".
  • Настоящую известность и успех Эми Адамс принесла роль в независимом фильме "Июньский жук", в котором она сыграла роль Эшли Джостен – беременной девушки, которая живет в родительском доме своего мужа, где царит довольно мрачная атмосфера. За эту роль Адамс получила Специальный приз жюри на кинофестивале "Сандэнс", после чего ее стали часто приглашать на роли.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Июньский жук"
Фото: themoviedb.org

Предлагаем к просмотру несколько ярких экранных работ актрисы Эми Адамс, которые можно посмотреть онлайн прямо дома на OLL.TV.

Большие глаза

Эми Адамс в драме
Эми Адамс в драме "Большие глаза"
Фото: themoviedb.org

Фильм поднимает тему неравенства между мужчинами и женщинами в вопросах карьеры. Пятидесятые годы прошлого века. Маргарет невероятно талантливая художница. Однако вся известность, слава и деньги идут в карман ее мужа, так как он с уверенностью заявил, что он автор всех работ. Для чего он так сделал? Потому, что стереотипы общества таковы, что мужчине пробиться легче. Маргарет приходится врать об авторстве своих картин даже собственной дочери. Но всему приходит конец и однажды Маргарет решает рассказать правду об авторстве картин…

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Острые предметы

Психологический триллер, в основу которого лег одноименный дебютный роман Гиллиана Флинна. По сюжету Камилла Прикер работает журналисткой, но переживает творческий кризис. Камилла возвращается в родной город, чтобы написать о недавно произошедшем убийстве молодой девушки. Камилла рассчитывает, что статья поможет ей выйти из творческого кризиса и станет новым витком ее карьере журналистки.

Возвращение в родной город не так просто дается Камилле. Всплывают тени прошлого, ее тяжелые отношения с матерью, которые в свое время привели к серьезным проблемам...

Кадр из сериала "Острые предметы"
Кадр из сериала "Острые предметы"
Фото: themoviedb.org

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кино oll.tv Эми Адамс
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