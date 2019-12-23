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Эмилия Кларк сыграет в пьесе Чехова "Чайка": подробности

Актриса исполнит роль Нины Заречной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:42
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: Getty Images

Британская актриса Эмилия Кларк, которая хотела бы сыграть агента 007, возвращается на подмостки театра. Актриса сыграет одну из ведущих ролей в новой постановке пьесы Антона Чехова "Чайка" – Нину Заречную. Как передает ресурс Just Jared с ссылкой на Broadway World представления будут показаны в театре "Плейхаус", который расположен в Западном Лондоне.

Узнайте, как Эмилия Кларк отметила 33-летие:

Режиссером спектакля станет Джейми Ллойд ("Служанки" Жана Жене, "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана). Ллойд также поставит "Доктора Фауста" Кристофера Марло, главную роль в котором исполнил Кит Харингтон.

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Отметим, что 33-летняя Эмилия Кларк уже пробовала себя в театре – в 2013 году она исполнила роль Холли Голайтли в постановке пьесы Трумена Капоте "Завтрак у Тиффани".

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Впервые "Чайка" была разыграна на сцене в 1896 году.

Напомним, что ранее Эмилии Кларк предлагали сыграть главную роль в популярной киноленте "50 оттенков серого", на что британская актриса ответила отказом.

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