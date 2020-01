Эминем выпустил новый альбом и скандальный клип о террористе, убившем более 50 человек

Рэпер выпустил альбом в стиле Хичкока, а в новом клипе есть кадры массового убийства на фестивале в Лас-Вегасе 2017

Эминем Фото: instagram.com/eminem

Американский рэпер Эминем, которому Элтон Джон спас жизнь, выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By. Кроме этого музыкант представил клип на одну из новых песен.

Узнайте, что заставило Эминема отказался от фастфуда, наркотиков и алкоголя:

47-летний рэпер вдохновлялся альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал Альфред Хичкок. В пластинке Эминема голос Хичкока появляется в интерлюдиях между песнями.

INSTAGRAM

Отметим, что в трек-лист вошли 20 песен, в том числе записанные совместно с Эдом Шираном, Андерсоном Паком, Young M.A, Skylar Grey, Juice WRLD, который умер в декабре, и другими исполнителями.

Также рэпер выложил клип на трек Darkness. В видео воссозданы кадры массового убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого были убиты 58 человек. В конце музыкант призывает голосовать за изменение закона о ношении оружия в США.

Напомним, предыдущий, 10-й альбом Эминем выпустил в 2018 году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.