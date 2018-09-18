"Эмми"-2018: "Игра престолов" получила самую главную награду

Культовое шоу стало лучшим драматическим сериалом

Все участники "Игры престолов" на "Эмми"

В Лос-Анджелесе 17 сентября вручили телевизионную премию "Эмми", номинанты которой были названы уже давно. В категории "Лучший драматический сериал" награду получила "Игра престолов".

За победу в этой номинации — самой престижной в телевизионной "Эмми" — также боролись сериалы "Американцы", "Корона", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада", "Рассказ служанки" и "Это мы".

А вот Питер Динклейдж, который исполняет в "Игре престолов" роль Тириона Ланнистера, получил "Эмми" за лучшую роль второго плана в драматическом сериале. Лучшей актрисой драматического сериала второго плана назвали Тэнди Ньютон, сыгравшую в "Мире Дикого Запада".

Лучшим актером драматического сериала был признан Мэттью Риз за его работу в "Американцах", а лучшей актрисой — Клер Фой за роль в "Короне".

"Эмми" за лучший комедийный сериал получила "Удивительная миссис Мейзел". За победу в этой категории также боролись "Несгибаемая Кимми Шмидт", "Черная комедия", "Атланта", "Барри", "Блеск", "Силиконовая долина" и "Умерь свои энтузиазм".

Лучшими актерами комедийного сериала признали Рэйчел Броснахэн за работу в "Удивительной миссис Мейзел" и Билла Хейдера за роль в "Барри". Лучшим актером минисериала или телефильма признали Дарренна Крисса за роль в "Американской истории преступлений".

Премию "Эмми" учредили в 1949 году. Победителей определяет Академия телевизионных наук и искусств США.

Напомним, сериал "Игра престолов" завоевал больше всего статуэток ежегодной премии Creative Arts Emmy Awards 2018.