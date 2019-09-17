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"Эмми 2019": "Игра престолов" получила десять наград премии

Кроме "Игры престолов", награды получил также сериал "Чернобыль", фильм "Покидая Неверленд" и "Наша планета"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:51
19 мая HBO показал финал сериала "Игра престолов"
19 мая HBO показал финал сериала "Игра престолов"
Фото: HBO

В Лос-Анджелесе прогремела двухдневная церемония вручения наград премии "Эмми 2019" в неосновных и технических номинациях. Культовый сериал "Игра престолов", который ранее получил аж 32 номинации на премию "Эмми", выиграл сразу в десяти номинациях. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Узнайте подробности о том, что "Игра престолов" уже не первый год является рекордсменом по количеству номинаций:

Так, "Игру престолов" признали лучшей в категории Creative Arts. Также сериал награжден за лучший актерский состав, лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы, лучший грим, лучший саундтрек и работу со звуком, работу каскадеров, дизайн заставки и кастинг, и другие. Кроме того "Игра престолов" стала самой номинированной программой не только в 2019 году, но и в истории "Эмми" в течение одного года!

"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: Instagram

Также семь наград получил документальный фильм "Фри-соло National Geographic". Комедийный сериал "Удивительная миссис Мейзел" удостоен шестью наградами.

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Награды также получили телепрограмма Queer Eye, сериал "Наша планета", лента "Покидая Неверленд". Еще семь премий достались сериалу "Чернобыль".

Старейшим обладателем премии "Эмми" в 2019 году стал 97-летний писатель и продюсер Норман Лир. Американский шеф-повар, писатель и телеведущий Энтони Бурден получил посмертную награду за программу для CNN "Энтони Бурден.Неизвестные части".

Напомним, ранее сообщалось, что церемония вручения премии "Эмми 2019", номинанты которой были объявлены ранее, пройдет без ведущих. 

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