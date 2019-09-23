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"Эмми 2019": названы все победители престижной премии

"Игра престолов" и "Чернобыль" стали фаворитами вечера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:18
Победители премии "Эмми 2019"
Победители премии "Эмми 2019"
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе, в ночь на 23 сентября прошла церемония награждения главной телевизионной премии "Эмми", номинантов которой ранее озвучивали. Ею награждаются лучшие телевизионные программы, вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Трансляция велась на телеканале Fox. 

"Чернобыль" победил в номинации "Лучший мини-сериал", а всего сериал собрал 10 наград;

"Игра престолов" выиграла 12 наград. При 32 номинациях – и это рекорд;

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой — Джуди Комер "Убить Еву";

Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод "Черного зеркала" "Брандашмыг", а лучшим комедийным сериалом — "Дрянь".

Премию за лучшую главную мужскую роль в комедийном сериале получил актер Билл Хейдер, сыгравший в сериале "Барри".  Награда в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" досталась Фиби Уоллер-Бридж за ленту "Дрянь". Актриса заработала премию "Эмми" еще и за сценарий "Дряни". За режиссуру этого сериала Emmy получил Герри Брэдбир.

Премию за лучшие роли второго плана получили Алекс Борштейн и Тони Шэлуб. Оба – за работу в сериале "Удивительная миссис Мейзел". 

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В категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят". Создатель сериала Крейг Мезин также завоевал Emmy за сценарий к "Чернобылю", а премией Emmy за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале завоевал Билли Портер за сериал "Поза". Британская актриса Джоди Комер завоевала награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Убивая Еву".

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду, став "лучшим драматическим сериалом" года. Хотя многочисленные поклонники шоу остались разочарованы 8 сезоном.

Напомним, ранее сообщалось, что церемония вручения премии "Эмми 2019" пройдет без ведущих. 

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