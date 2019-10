"Эмоции на всю жизнь": как прошел концерт MONATIK в Лондоне

MONATIK стал первым украинцем, собравшим легендарную площадку Indigo at the О2 в Лондоне

Концерт MONATIK в Лондоне Фото: пресс-служба

В Лондоне на легендарной арене Indigo at the О2 состоялось масштабное сольное шоу MONATIK "LOVE IT ритм". Артист презентовал свою программу на самой современной площадке столицы Великобритании. В день концерта был объявлен sold out – все билеты на концерт были проданы. Тысячи восторженных отзывов гостей не перестают переполнять социальные сети.

Как признался MONATIK на своей личной странице в Instagram, несколько лет назад, находясь на этой площадке, он загадал желание выступить здесь вместе со своей командой. Тогда он вместе с супругой побывал на шоу Джастина Тимберлейка в рамках его мирового тура.

"Про магию, силу желания и мысли... Полтора года назад прекрасные ребята из MonaTeam подарили мне билеты на концерт Джастина Тимберлейка в Лондоне! Тогда я впервые увидел изнутри "02 Concert hall". Впервые увидел и услышал Джастина вживую. И концерт этот, кстати, до сих пор, на первом месте в моем личном рейтинге Live-выступлений, которые удалось посетить. Было невозможно круто. Незабываемо #Сильно. Мы с любимой супругой тогда загадали, так наивно, чтобы наша музыка однажды зазвучала на этой площадке. Чтобы наш ритм тоже здесь запульсировал. Вчера это произошло! #London !!! Это была фантастика! Я благодарен всем, кто однажды выбрал нашу музыку, прекрасным организаторам, моей потрясающей команде и, конечно же, уважаемому зрителю и слушателю за то, что это стало не заоблачными желаниями внутри, а происходящим наяву! Эмоции на всю жизнь! Мечтать не вредно. Пусть все желания сбываются искрометно! Ритма Вам и Любви. #LondonLoveItРитм", – написал MONATIK.

Сейчас MONATIK находится в мировом туре более чем по 20 странам мира, среди них: США и Канада, Германия, Швейцария, Латвия, Австрия, Чехия, Швеция, Кипр и Эстония.

Сразу по возвращению из Лондона MONATIK вместе со своей командой выступили на проекте "Танці з зірками". Артист продемонстрировал перфоманс, в котором задействовал основной состав балета Stadium Show "LOVE IT ритм".

