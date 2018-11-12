Энн Хэтэуэй – 36: ТОП-5 ролей голливудской актрисы

Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие роли актрисы в своей традиционной подборке

Энн Хэтэуэй. Фото: Getty

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сегодня, 12 ноября празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 36 лет. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие роли актрисы в своей традиционной подборке.

"Дьявол носит Prada", 2006

Провинциальная девушка Андреа, которая мечтает стать профессиональной журналисткой, по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Андреа всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано.

"Джейн Остин", 2007

Энн сыграла писательницу. Это история о том, как Джейн Остин верит в любовь, а ее родители хотят, чтобы она вышла замуж по расчету, ведь в Англии 1795 года у молодой женщины не было иного выбора. Однако, когда двадцатилетняя Джейн познакомилась с обаятельным молодым ирландцем Томом Лефроем, его ум и дерзость разожгли ее любопытство, и весь мир полетел кувырком. Сможет ли Джейн отвергнуть ухаживания племянника леди Гришем, пойти наперекор воле родителей и бросить вызов общественным устоя

"Рэйчел выходит замуж", 2009

За роль в этом фильме Энн была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". По сюжету, наркоманка Ким возвращается в родной пригород после лечения в специализированной клинике. Через несколько дней состоится свадьба ее сестры Рэйчел. Она решает на неё пойти. Однако ей трудно скрыть досаду от того, что теперь все внимание приковано именно к ней. Но и старшей сестре не просто принять возвращение Ким. Ведь, будучи трудным подростком, та отодвигала сестру на второй план. Выяснение отношений проливает свет на многие вещи, связанные с семьей, о которых все предпочитали молчать.

"Отверженные", 2012

Хэтэуэй исполнила роль Фантины – матери Козетты. Получила "Оскар". Действие развивается в начале XIX столетия. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговоренный к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается ее дочь Козетта. Ради счастья девушки Жан готов на все

"Интерстеллар", 2014

Наше время на Земле подошло к концу, команда исследователей берет на себя самую важную миссию в истории человечества; путешествуя за пределами нашей галактики, чтобы узнать есть ли у человечества будущее среди звезд. Хэтэуэй сыграла в фильме одну из ключевых ролей.

Напомним, голливудский актер Леонардо Ди Каприо 11 ноября отпраздновал свой день рождения. Актеру исполнилось 44 года.