Энн Хэтэуэй снимется в любовном сериале-антологии от Amazon

Шоу основано на колонке журнала New York Times

Энн Хэтэуэй. Фото: Glamour

Корпорация Amazon, которая снимает сериал "Властелин колец", наконец-то объявила актерский каст нового сериала-антологии Modern Love ("Современная любовь"). В проекте примут участие такие звезды кино, как Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Дев Патель, Кэтрин Кинер и София Бутелла, пишет Empire.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, который основан на колонке журнала New York Times и связанного с ней подкаста, которые исследуют любовь во всех ее современных аспектах. Также в эпизодах будут задействованы Джон Слэттери, Энди Гарсия, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Шей Уигэм и Джон Галлахер-младший.

Шоураннером сериала выступил Джон Карни, который самолично снимет по меньшей мере первый эпизод. Съемки уже стартовали и проходят в Нью-Йорке. Релиз ожидается в следующем году.

Напомним, Джулия Робертс получила роль в психологическом триллере "Возвращения домой". Заказчиком сразу двух сезонов является компания Amazon, занимается проектом Сэм Эсмейл ("Мистер Робот").

Кстати, 12 ноября, голливудская актриса Энн Хэтэуэй празднует свой день рождения. Звезде исполняется 36 лет. Сегодня.Lifestyle вспомнил самые яркие роли актрисы в своей традиционной подборке.