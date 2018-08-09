Энрике Иглесиас едет в Киев с концертом

Певец даст концерт на НСК "Олимпийский" 30 сентября

Энрике Иглесиас. Фото: instagram/enriqueiglesias

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас даст концерт в столице Украины уже в сентябре этого года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Как сообщается, концерт Иглесиаса запланирован на 30 сентября на НСК "Олимпийский". Артист отметил, что продажа билетов начнется в понедельник, 20 августа.

Скриншот из соцсети

Напомним, последний концерт в Украине Энрике Иглесиас прошел в киевском Дворце спорта в ноябре 2007 года.

Ранее мы писали, Энрике Иглесиас записал милое видео с дочерью. На нем он плавает с малышкой и веселит ее, пуская фонтанчики изо рта. В кадре маленькая Люси улыбается и смеется, глядя на папу.

Кроме того, недавно Анна Курникова показала фото их с Энрике Иглесиасом близнецов. На своей странице в Instagram знаменитая теннисистка опубликовала два новых снимка. Анна и Энрике – большие футбольные фанаты. А так как недавно прошел матч между сборными России и Испании, малышей знаменитые родители нарядили в футболки болельщиков обеих стран.