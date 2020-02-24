Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме
Продюсеры ищут актера на роль Тайсона
Известный актер Энтони Хопкинс, который сыграл в фильме "Два Папы", исполнит главную роль в биографическом фильме "Кас и Майк". Картина расскажет о взаимоотношениях боксера Майка Тайсона и его тренера Каса Д’Амато. Сам Хопкинс сыграет тренера, сообщает Deadline.
Режиссером картины выступит Ник Кассаветис ("Дневник памяти"). Сейчас продюсеры ищут актера на роль Тайсона. Основой сюжета станет книга Монти Иллингуорта "Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство".
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Отметим, что Д’Амато тренировал спортсмена незадолго до своей смерти в 1985 году, так и не увидев триумфа своего ученика. О дате выхода картины не сообщается.
Кроме того, сейчас в Сан-Франциско идет работа над новой частью фильма "Матрица":
Напомним, что актер Энтони Хопкинс снялся в весьма солидном проекте BBC и Amazon. В сети уже появился трейлер нового сериала "Король Лир". Режиссером телевизионного шоу выступил Ричард Эйр, известный по фильму "Красота по-английски".
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