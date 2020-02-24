Энтони Хопкинс сыграет тренера Майка Тайсона в биографической драме

Продюсеры ищут актера на роль Тайсона

Известный актер Энтони Хопкинс, который сыграл в фильме "Два Папы", исполнит главную роль в биографическом фильме "Кас и Майк". Картина расскажет о взаимоотношениях боксера Майка Тайсона и его тренера Каса Д’Амато. Сам Хопкинс сыграет тренера, сообщает Deadline.

Актер Энтони Хопкинс Фото: Getty Images

Режиссером картины выступит Ник Кассаветис ("Дневник памяти"). Сейчас продюсеры ищут актера на роль Тайсона. Основой сюжета станет книга Монти Иллингуорта "Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство".

Отметим, что Д’Амато тренировал спортсмена незадолго до своей смерти в 1985 году, так и не увидев триумфа своего ученика. О дате выхода картины не сообщается.

Кроме того, сейчас в Сан-Франциско идет работа над новой частью фильма "Матрица":

Напомним, что актер Энтони Хопкинс снялся в весьма солидном проекте BBC и Amazon. В сети уже появился трейлер нового сериала "Король Лир". Режиссером телевизионного шоу выступил Ричард Эйр, известный по фильму "Красота по-английски".

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