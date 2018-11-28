Эпатажность и чистота планеты: в Киеве покажут фильм о модельере Вивьен Вествуд

77-летняя дизайнер славится своими нестандарными коллекциями

Вивьен Вествуд. Фото: Getty

Эпатажная британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд, которая недавно снялась в провокационной фотосессии, также снялась и в документальной ленте о себе любимой. Называется фильм "Вествуд: панк, икона, активистка". Она даже выдвинула свое условие перед съемками.

В работе "Вествуд: панк, икона, активистка" говорится об основании бренда 77-летней Вивьен Вествуд. Однако большая часть фильма, по просьбе дизайнера, должна быть посвящена ее участию в экологических движениях.

Оказалось, что дизайнер хочет в очередной раз продемонстрировать то, что деньги интересуют ее в последнюю очередь, а прежде всего она осознает ответственность перед планетой и природой. Фильм выходит в украинский прокат 6 декабря.

Напомним, в рамках проходившей в Париже Недели моды, новую коллекцию представил бренд Vivienne Westwood, создательница которого славится своим не совсем стандартным и оригинальным взглядом на моду. Поэтому шоу было более, чем интересным.