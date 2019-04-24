Эпичная схватка монстров: появился крутой трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров"

Фильм является продолжением картины 2014 года

"Годзилла 2: Король монстров" Фото: YouTube

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" (Godzilla: King of the Monsters), кадры которого уже есть в сети.

Ролик вошли как новые кадры, так и уже показанные ранее. Зритель наблюдает множество спецэффектов и эпичных сцен.

Действие ленты происходит через пять лет после событий первой "Годзиллы" 2014 года Гарета Эдвардса. В центре истории - организация "Монарх", созданная из опасений, что вслед за Годзиллой на Землю могут нагрянуть другие разрушительные гиганты. Так и произошло – на Землю обрушились мотылек Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора.

В ролях: Вера Фармига, Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Чжан Цзыи ("Мемуары гейши"), Кэн Ватанабэ ("Трансформеры: Последний рыцарь"). Режиссер и соавтор сценария – Майкл Догерти (серия "Люди Икс", "Крампус").

Фильм выйдет в прокат в мае 2019 года.

Напомним, ранее компания Warner Bros. опубликовала еще один новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров"

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