Еще мрачнее: появился трейлер второго сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

Netflix продлил сериал на 3 и 4 сезоны

"Леденящие душу приключения Сабрины" Фото: YouTube

После громкой премьеры сериала "Леденящие душу приключения Сабрины", стриминговый сервис Netflix решил продлить сериал сразу на третий и четвертый сезоны. А теперь в сети появился трейлер второго сезона сериала про юную ведьму Сабрину ("Chilling Adventures of Sabrina").

В трейлере показано, что в новом сезоне главная героиня наконец-то раскроет в полной мере свои темные силы. Она попытается найти баланс между миром смертных и своими новыми друзьями.

Также во втором сезоне появятся все главные персонажи пилотного сезона, а именно брат Эмброуз, тетушка-ведьма Зельда, Хильда и любимый кот Салем. Кроме того, во втором сезоне пока запланировано 10 серий, как и в предыдущий раз.

Премьера сериала состоится 5 апреля 2019 года.

Напомним, ранее американская "Сатанинская церковь" (Satanic Temple) отсудила у Netflix и Warner Bros. 50 миллионов долларов из-за сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

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