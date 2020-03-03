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Еще не видели? Алан Бадоев снял очень стильный клип для Ани Лорак

Премьера видео на песню "Я бы летала"

Инна Петрова
Сегодня, 15:16

Ани Лорак, которая накануне заинтриговала кольцом на безымянном пальце, выпустила новый клип на песню "Я бы летала", режиссером которого стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. Видеоработа дуэта появилась в YouTube во вторник, 3 марта.

Кадр из клипа "Я бы летала"
Кадр из клипа "Я бы летала"
Фото: YouTube

"С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе. Спасибо всей команде", – представила новый клип Ани Лорак.

В ролике заметен фирменный стиль Бадоева, а сама исполнительница предстает в соблазнительных образах и как всегда поет о любви.

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