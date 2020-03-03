Еще не видели? Алан Бадоев снял очень стильный клип для Ани Лорак

Премьера видео на песню "Я бы летала"

Ани Лорак, которая накануне заинтриговала кольцом на безымянном пальце, выпустила новый клип на песню "Я бы летала", режиссером которого стал украинский клипмейкер Алан Бадоев. Видеоработа дуэта появилась в YouTube во вторник, 3 марта.

Кадр из клипа "Я бы летала" Фото: YouTube

"С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе. Спасибо всей команде", – представила новый клип Ани Лорак.

В ролике заметен фирменный стиль Бадоева, а сама исполнительница предстает в соблазнительных образах и как всегда поет о любви.

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