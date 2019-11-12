Есть о чем подумать и есть что посмотреть: как прошел кинофестиваль "Корона Карпат"

В этом году была насыщенная программа и интересные встречи

"Корона Карпат" Фото: facebook.com/koronakarpat

В Трускавце с размахом состоялась "коронация" кинематографистов! И тут ни капельки не преувеличено, ведь в курортном городе с 7 по 11 ноября проходил VIII Международный кинофестиваль "Корона Карпат". Себя показать и на других посмотреть съехались со всей Украины актеры, режиссеры, операторы, продюсеры, журналисты, туристы. В составе жюри в этом году были Римма Зюбина, Александр Саква, Юрий Голиченко, Евгений Женин, Людмила Чичканьова. О своих впечатлениях расскажет корреспондент Сегодня.

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О том, как прошла церемония открытия кинофеста мы писали ранее. Далее дни кинофестиваля были наполнены яркими событиями, встречами и показами фильмов. А когда же "Нафтусю" попить? Все успелось, но едва ли.

Показы кинофильмов проходили бесплатно на разных локациях: в кинотеатре, художественном музее им. М.Биласа, Народном доме. Не только участники кинофестиваля, но и все желающие могли посмотреть картины, указанные в программе, что не может не радовать. Физически, конечно же, не получалось успеть всюду, хотя очень хотелось. А эта поездка все же проходила под знаком продуктивной работы.

"Корона Карпат" Фото: facebook.com/koronakarpat

Короткий и длинный метр

Плохих фильмов мне не довелось посмотреть, многие картины впечатлили. Например, вместе с актрисами Ирмой Витовской и Риммой Зюбиной, а также продюсер Андрей Ризоль в Школе-интернате для детей с нарушениями движения провели с детками творческую встречу. Были представлены несколько короткометражек с проекта "Дивись українське", в том числе такие картины, как "Урок", "На своїй землі", "Прощена неділя", "Підвішена кава". Дети смотрели с интересом и восхищением. Возможно, что-то понять не смогли, однако правильный посыл этих картин приняли. Для себя же отметила то, что иногда стоит смотреть на мир глазами детей.

"Корона Карпат" в гостях у детей Фото: facebook.com/koronakarpat

Меня "зацепила", если можно так сказать, короткометражка "На своїй землі". Это история пожилых людей, которые собираются выехать из зоны боевых действий. Там же находится их дом. Уже на дороге дед отказывается ехать, а в этот момент проезжают украинские военные. Семья возвращается обратно. Первая мысль, которая приходит в голову после просмотра – "Надежда!". А разве по-другому может быть?

Что касается длинного метра, то успела посмотреть несколько картин. Отметить хотелось бы украинскую комедию режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі". В главных ролях – Ирма Витовская и Александр Лидаговский. В картине через юмор поднимаются довольно серьезные темы, о которых у нас будет отдельный обзор.

Пищу для размышлений оставила и картина "13 автобус" Александра Безручко, и короткий метр Варвары Филипчук "Повернення", и внеконкурсный фильм "Малевич" Владимира Луцкого.

Помимо просмотров фильмов, было организовано много экскурсий, встреч и интервью. Церемония награждения прошла с "чемоданным настроением". Но впечатления остались яркие и положительные.

Напомним, корреспондент "Сегодня" рассказал об открытии кинофестиваля "Корона Карпат.

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