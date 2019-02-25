Это будет масштабная битва: появился захватывающий трейлер "Игры престолов"

На кадрах видно дракона и бесконечное войско, которое марширует на битву

"Игра престолов" Фото: YouTube

Канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время, сообщает The Variety. Так, в их числе оказался и последний сезон сериала "Игра престолов", фильма "Дедвуд" на основе одноименного сериала, второго сезона сериала "Большая маленькая ложь", кадры которого появились в сети, и нескольких других.

В той части трейлера, где показаны кадры из "Игры престолов" содержится намек на захватывающее сражение во второй половине восьмого сезона, премьера которого запланирована на 14 апреля. На видео звезда сериала Мэйси Уильямс изображается крупным планом в роли Арьи Старк в боевой экипировке.

На канале HBO "Игра престолов" выходит с 2011 года, за это время проект получил 38 премий Эмми. Седьмой сезон завершился 28 августа 2018 года, последний эпизод по просмотрам установил рекорд.

Напомним, недавно канал HBO посвятил преданным фанатам сериала свой новый ролик. Также создатели телешоу подогрели интерес новой порцией кадров из финального сезона. Снимки были опубликованы в Тwitter и Instagram. На фотографиях появились большинство главных героев сериала: Джон Сноу, Дейенерис, Тирион, Джейме, Серсея и другие.

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