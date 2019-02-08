"Это другая нация – дружественная": цитаты Сергея Юрского об Украине

Актер поддерживал Украину

Сергей Юрский Кадр из видео

В Москве, 8 февраля, умер народный артист России Сергей Юрский. Он запомнился ролями в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и другие. Стоит отметить, что Юрский выступал на стороне Украины в российско-украинской войне. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить главные цитаты известного актера.

Цитаты Сергея Юрского об Украине

Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина – это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка – это благо.

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Это другая нация – дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина – это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в телевизионных передачах Мамонтова или Соловьева "хотим – разгоним, хотим – защитим, а русский язык там должен быть!" Ребята, это не ваше дело.

Цитаты Сергея Юрского о войне в Украине и аннексии Крыма

С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира. Но тут бы турки начали говорить, что у них была Османская империя, и эти земли принадлежат им. Сейчас толерантность раздражает многих.

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Ежедневно, и все более прихожу в недоумение и перестаю понимать что-либо. Меня это волнует бесконечно. Ощущение ужаса у меня не проходящее вот уже несколько месяцев. То, что происходит, вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака.

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Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья.

Напомним, Юрский умер в результате остановки сердца. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие роли Cергея Юрского и факты из его биографии.

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