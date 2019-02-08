Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Это другая нация – дружественная": цитаты Сергея Юрского об Украине

Актер поддерживал Украину

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Сергей Юрский Кадр из видео
Сергей Юрский Кадр из видео

В Москве, 8 февраля, умер народный артист России Сергей Юрский. Он запомнился ролями в таких фильмах, как "Золотой теленок", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя" и другие. Стоит отметить, что Юрский выступал на стороне Украины в российско-украинской войне. Сайт "Сегодня" предлагает вспомнить главные цитаты известного актера.

Цитаты Сергея Юрского об Украине

Я побывал в Украине очень давно, очень давно, и для меня Украина – это самостоятельное явление. И, конечно, опасно в Харькове эти слова говорить, но я полагаю, что довольно мучительное возрождение украинского языка – это благо.

***

Это другая нация – дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина – это другая страна. А говорят о ней в такой тональности, как по ночам в телевизионных передачах Мамонтова или Соловьева "хотим – разгоним, хотим – защитим, а русский язык там должен быть!" Ребята, это не ваше дело.

Цитаты Сергея Юрского о войне в Украине и аннексии Крыма

С Крымом у меня связано больше 30 лет, и я никогда не ощущал себя там чужим. Наладится ли там жизнь? Тревожно говорить. Ведь уже сейчас туда не едут на отдых, а крымчане жили в большинстве своем с обслуживания туристов. А если говорить о самой территории... Древние греки могли бы дать право нынешним грекам заявить, что исконные земли Греции распространяются на полмира. Но тут бы турки начали говорить, что у них была Османская империя, и эти земли принадлежат им. Сейчас толерантность раздражает многих.

***

Ежедневно, и все более прихожу в недоумение и перестаю понимать что-либо. Меня это волнует бесконечно. Ощущение ужаса у меня не проходящее вот уже несколько месяцев. То, что происходит, вызывает у меня не только чувство тревоги, а ужаса и мрака.

***

Это чудовищная невежливость, это чудовищное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает некоторый баланс в мире. Можно помогать, можно вести переговоры, можно сострадать, не соглашаться, спорить, но нельзя в такой тональности кричать на всю нашу гигантскую страну, в которой подобное находит отклик. Это какое-то неожиданное и ужасное проявление национального бескультурья.

Напомним, Юрский умер в результате остановки сердца. Кроме того, дочь Сергея Юрского призналась, что ее отец продолжительное время болел. Сегодня.Lifestyle вспоминает самые яркие роли Cергея Юрского и факты из его биографии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Умер Сергей Юрский: названа причина смерти Умер звезда фильмов "Любовь и голуби" и "Место встречи изменить нельзя" Сергей Юрский Стали известны дата похорон и место прощания с Децлом
смерть актер цитаты Сергей Юрский
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Популярные статьи

Сегодня, 11:53Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 11:30Fun

Похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Як пройшов похорон Децла: фото
Як пройшов похорон Децла: фото
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
10 ознак жіночого несмаку
10 ознак жіночого несмаку