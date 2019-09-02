Это конец: вышел трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры"

В новом сезоне Меган Маркл не играет

Кадр из сериала "Форс-мажоры" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры", в который якобы звали и Меган Маркл. Новый ролик, посвященный финальным четырем сериям "Форс-мажоров", не раскрывает секретов сюжета финала, но подогревает интригу: в видео Майк и Харви в последний раз выстраивают очередной хитроумный план, и Майк, отмечая, что они обманывали мир годами, говорит, что "настало время для одной, самой последней махинации".

Смотрите видео о том, что продюсеры сериала "Форс-мажор" были уверены – Меган Маркл вернется на телеэкраны:

Отметим, что еще до начала сезона шоураннер "Форс-мажоров" предупреждал зрителей, что Харви и его коллегам в финале придется наконец-то ответить за все сомнительные с моральной точки зрения решения, которые они частенько принимали в ходе сериала. Новый трейлер эту сентенцию подтверждает: Харви арестовывают за сговор с прокурором, но Спектр упрямо говорит – "какую черту бы я не перешел, я бы сделал это снова".

Первый из четырех финальных эпизодов "Форс-мажоров" выйдет в эфир 4 сентября, ну а сам финал покажут 25 сентября.

Напомним, ранее телеканал USA Network поделился трейлером своей юридической драмы "Форс-мажоры".

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