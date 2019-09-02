Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Это конец: вышел трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры"

В новом сезоне Меган Маркл не играет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер последнего сезона сериала "Форс-мажоры", в который якобы звали и Меган Маркл. Новый ролик, посвященный финальным четырем сериям "Форс-мажоров", не раскрывает секретов сюжета финала, но подогревает интригу: в видео Майк и Харви в последний раз выстраивают очередной хитроумный план, и Майк, отмечая, что они обманывали мир годами, говорит, что "настало время для одной, самой последней махинации".

Смотрите видео о том, что продюсеры сериала "Форс-мажор" были уверены – Меган Маркл вернется на телеэкраны:

Отметим, что еще до начала сезона шоураннер "Форс-мажоров" предупреждал зрителей, что Харви и его коллегам в финале придется наконец-то ответить за все сомнительные с моральной точки зрения решения, которые они частенько принимали в ходе сериала. Новый трейлер эту сентенцию подтверждает: Харви арестовывают за сговор с прокурором, но Спектр упрямо говорит – "какую черту бы я не перешел, я бы сделал это снова".

Читайте также:
Плохо без Меган Маркл: известный сериал закрывают после девятого сезона

Первый из четырех финальных эпизодов "Форс-мажоров" выйдет в эфир 4 сентября, ну а сам финал покажут 25 сентября.

Напомним, ранее телеканал USA Network поделился трейлером своей юридической драмы "Форс-мажоры".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Не соскучишься: ТОП самых ожидаемых сериалов июля
сериал трейлер Форс-мажоры
Реклама

Новости партнеров

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Почему красивые девушки часто одиноки и что с этим делать?
Так ли вреден поздний ужин, как о нем говорят?
Так ли вреден поздний ужин, как о нем говорят?
Кортизол: как контролировать гормон стресса?
Кортизол: как контролировать гормон стресса?

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаТехно

Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаEvents

Икона Божией Матери "Всецарица": молитвы и чудеса

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Новости партнеров

Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
Медики назвали продукты, которые ускоряют старение кожи
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра