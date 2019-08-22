Украинские реалии: в прокат выходит военная драма "Иловайск 2014: Батальон Донбасс"

В основе сценария лежит реальная история

Кадр из фильма «Иловайск 2014: Батальон «Донбасс» Фото: пресс-служба

29 августа в широкий прокат выходит военная драма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс". В основе сценария лежит реальная история командира штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" Тараса Костанчука. Он же выступил продюсером картины и сыграл в фильме самого себя. Режиссером картины стал Иван Тимченко. В сети уже есть трейлер украинской картины.

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Главный герой картины – батальон "Донбасс". В фильме идет речь о погибших в Иловайске героях – "Шульце", "Скифе", "Франко", "Самолете", "Карате", и других бойцах, позывные которых изменены. Кроме Тараса Костанчука в ленте снялись около 50 добровольцев из батальона "Донбасс", которые вышли живыми из Иловайского котла.

Кадр из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба

"Я хотел снять этот фильм, чтобы Иловайск навсегда остался беспрецедентным трагическим событием в новейшей истории Украины. Никогда еще не было такого, чтобы одновременно в одном месте погибло около 500 бойцов – и надеюсь, уже никогда не будет! И они погибли не потому, что вступили в неравный бой, а потому что их обманули, пообещав дать "зеленый коридор", а вместо этого враг расстреливал прямой наводкой незащищенные автобусы. Я хочу, чтобы Иловайск остался в памяти народа, в истории, чтобы люди знали имена героев. Я не профессиональный актер, и важнейшей задачей, которую передо мной ставил режиссер, было возвращение в психологическое состояние лета 2014 года. Ты начинаешь вспоминать себя в моменты боев, в условиях войны. Человек войны – это механизм, который воюет. Когда идет бой, нет такого: страх – не страх, мысли – не мысли, ты просто делаешь. Главное отличие человека войны и человека мира – на войне не рефлексируешь. Это совсем другое состояние сознания и войти искусственно в него очень непросто", – рассказал участник боев за Иловайск, продюсер фильма и исполнитель одной из главных ролей Тарас Костанчук.

Сценарист Михаил Брыных, в свою очередь, отметил, что это никоим образом не пропагандистский фильм, но патриотический. "Мы с Тарасом Костанчуком сразу сошлись в том, что фильм должен быть без чрезмерного пафоса, которым грешат все украинские фильмы, а о войне – и подавно. Здесь очень тонкая грань, которую не стоит переходить. Потому что с одной стороны хочется, чтобы фильм был патриотическим, и ни у кого не возникло никаких сомнений, за что и против кого мы воюем, а с другой – не хочется скатиться в театральщину, и, опять же, пропаганду. Художественный фильм не должен устанавливать истину, он должен дать человеку катарсис, понимание, что произошло, как и ради чего", – добавил Брыных.

Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба Кадры из фильма "Иловайск 2014: Батальон "Донбасс" Фото: пресс-служба 1/15

Отметим, что в августе 2014 украинские военные, преимущественно добровольческие батальоны вошли в небольшой город Иловайск, стратегический для освободительной операции, и взяли под контроль часть города, однако, после ввода значительной части регулярных российских войск украинские защитники оказались в окружении. Тарас Костанчук, командир штурмовой группы батальона "Донбасс" с позывным "Бишут" и его товарищ "Квентин" (позывной изменен) получив ранения, не могут отступать с остатками батальона. Бойцы вынуждены искать убежище в квартире 90-летней Петровны.

В картине роли исполнили: Тарас Костанчук, Олег Драч, Анастасия Ренард, Руслан Сокольник, Сергей Дзялык, Александр Мавриц, Евгений Ламах, Федор Рыков, Сергей Солопай, Мария Карпенко, Истан Розумный и др.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто стал сценаристом фильма об Иловайске.

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