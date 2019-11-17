Это не шутка: Николас Кейдж сыграет в фильме о Николасе Кейдже

Картина расскажет о попытках Кейджа сняться у Тарантино

Николас Кейдж Фото: Getty Images

Николас Кейдж, который возобновил роман со второй женой, может сыграть самого себя в фильме о самом себе. Случится это, если студия Lionsgate приобретет права на картину "Невыносимая тяжесть огромного таланта", пишет The Hollywood Reporter.

О романе Николаса Кейджа смотрите в сюжете:

По сценарию будущего фильма, Николас Кейдж, чьи фильмы без конца проваливаются в прокате, попытается получить роль у Квентина Тарантино. Он также будет "контактировать" с молодым собой.

Известно, что сценарий написали Том Гормикэн и Кевин Эттен. Первый также выступит в качестве режиссера. "Невыносимая тяжесть огромного таланта" – это рабочее название проекта, которое, очевидно, могут изменить.

Фильм о Николасе Кейдже будет включать в себя отсылки к успешным фильмам знаменитости, таким как "Угнать за 60 секунд", "Без лица" и "Покидая Лас-Вегас".

Недавно мы также писали, что Николас Кейдж сыграет уборщика в хорроре "Страна чудес Уолли".

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