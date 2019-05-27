Это стоит посмотреть: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов лета

Лучшие новинки кино от "Рокетмена" до "Короля Льва"

"Король Лев" 2019 Фото: YouTube

Весенные кинопремьеры отгремели с большим размахом. Например, мировые сборы фильма от Marvel "Мстители: Финал" достигли 2,188 млрд долларов по итогам второго уикенда. Фильм вышел на второе место в истории кинематографа, опередив "Титаник".

Какие фильмы смотрят украинцы:

Предлагаем свеженький список – самые ожидаемые фильмы лета 2019. Каждый найдет для себя филм по вкусу.

В байопике об Элтоне Джоне снялись Тэроно Эджертон и Ричард Мэдден. Это история о становлении будущего поп-короля Элтона Джона в обрамлении мюзикла, и ее уже называют "убийцей "Богемской рапсодии".

Это эпичное завершение истории вселенной Людей Икс в нынешнем ее варианте – студии Fox. Один из главных героев "Темного Феникса" умрет, а остальным обеспечат окончательный финал без вопросов. По сюжету, профессор Икс (Джеймс МакЭвой) отправляет Мистик (Дженнифер Лоуренс), Зверя (Николас Холт), Джин Грей (Софи Тернер), Циклопа (Тай Шеридан), Шторм (Александра Шипп), Ночного змея (Коди Смит-МакФи) и Ртуть (Эван Питерс) в открытый космос, чтобы они спасли космонавтов, которые из-за неполадок на борту не могут вернуться на Землю.

"Люди в черном: Интернешнл"

События картины будут разворачиваться в новом месте, при этом произошедшее в прошлых частях игнорироваться в нем не будет. В фильме снялись Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Нанджиани.

"История Игрушек 4"

История игрушек не заканчивается даже тогда, когда их владелец отправился в колледж – теперь у Базза, Вуди, Слинки, Рекса и всей команды игрушек новая хозяйка, Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей, и даже романтической истории

"Та еще парочка" ("Авантюра")

неуклюжий и безработный журналист Фред Фларски не может забыть свою детскую любовь. Шарлотта Филд, которую до безумия любит главный герой, была его няней. Журналист встречает ее через 25 лет. Шарлотта достигла немалых успехов: она – госсекретарь США, которая будет баллотироваться на пост президента. Главные роли исполнили Шарлиз Терон и Сет Рогет.

"Человек-Паук: Вдали от дома"

Действие новой супергеройской картины разворачивается после событий в "Мстителях: Финал". По сюжету, юный Питер Паркер с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу, где с ним связывается бывший глава правительственной организации "ЩИТ" Ник Фьюри. Питер объединяется с Мистерио, чтобы сразиться с Элементалями, существами, вызывающими стихийные бедствия и разрушения по всему миру.

"Мертвые не умирают"

По сюжету фильма, актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи играют полицейских, которые пытаются спасти городок от нашествия зомби. В числе прочих зомби играют Игги Поп и Том Уэйтс. Также в фильме снялись Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес и другие. Фильм от культового режиссера Джима Джармуша.

Режиссером фильма стал Джон Фавро. Симбу озвучит музыкант Дональд Гловер, известный под именем Childish Gambino, Нолу – певица Бейонсе, Пумба – Сет Роген.

Стоит отметить, что оригинальная анимационная лента вышла на экраны в 1994 году. Он получил два "Оскара", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". "Король Лев" собрал в прокате рекордную сумму для традиционной анимации. Фильм приурочен к ее 25-летнему юбилею. Выход фильма должен состояться 19 июля текущего года.

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

Герои картины Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и Деккард Шоу (Джейсон Стейтем) впервые встретились в "Форсаже 7". По сюжету, этим ребятам предстоит сразиться с "кибергенетически" улучшенным анархистом Брикстоном (Идрис Эльба), который получил доступ к биологическому оружию, способному уничтожить все человечество. Помогать им будет агент MI6 (Ванесса Кирби), который по удивительному стечению обстоятельств является сестрой Деккарда Шоу. Действие фильма развернется по всему земному шару, от Лос-Анджелеса до Лондона, и от Чернобыля до Самоа.

"Однажды в Голливуде"

Фильм рассказывает о судьбе актера (в исполнении Ди Каприо), который прикладывает все усилия, чтобы пробиться в кинобизнес, и его дублера (сыграл Брэд Питт). События в фильме разворачиваются на фоне чудовищных убийств секты маньяка Чарльза Мэнсона, от рук сторонников которого погибла и голливудская актриса, а также жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт (Марго Робби).

Напомним, ранее мы сделали подборку самых ожидаемых сериалов лета 2019: от третьего сезона "Рассказа служанки" до новой "Большой маленькой лжи".

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