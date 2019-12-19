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"Этот концерт о тебе": чем будет удивлять группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" на НСК "Олимпийский"

Группа объявила о старте продажи билетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"
Фото: instagram.com/bezobmezhen

Несколько лет подряд на День Независимости Украины популярная группа "Океан Ельзи" собирала самую огромную площадку страны – НСК "Олимпийский". В 2020 году эту традицию позаимствовал еще один известный коллектив – "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Более того, музыканты объявили о старте продажи билетов на концерт под названием "Про тебе", который состоится 24 августа 2020 года.

Смотрите эксклюзивное интервью с украинским певцом и лидером группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергеем Танчинцем:

Как говорит солист группы Сергей Танчинец, этот концерт он с членами своей команды посвящает всем людям. Во время грандиозного концерта поклонники смогут услышать как любимые хиты, так и новые синглы.

"Этот концерт о нас – о людях. О наших поступках, чувствах. О том, кто говорит и о том, кто слушает. О том, кто понимает. Концерт о том, кто болеет за любимую команду или увлекается балетом. Танцует, прыгает, радуется. О теплом поцелуе под холодным дождем... О нежных словах и о том, кто тихо шепчет их на ухо. О любви. Истинной и верной. О разбитых сердцах. О нелепых поступках для благородных целей. Или же просто бессмысленных. Этот концерт о тебе", – говорит Сергей Танчинец.

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Лучшая рок-группа страны по версии М1 Music Awards отправились в грандиозный годовой тур с охватом рекордного количества в 150 городов Украины. Начался он на "Певческом Поле" в Киеве 25 августа с презентации альбома "Мільярди".

Закончится тур самыми масштабными шоу на стадионах в четырех городах с финалом в Киеве на НСК "Олимпийский".
Группа, завоевавшая много сердец своей искренностью и умением откровенно делиться чувствами, планирует собрать тысячи поклонников по всей Украине.

Также узнайте в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle, как солист группы с музыкантами решились на такой смелый шаг и что на это сказал Святослав Вакарчук.

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