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Этот вариант интереснее: в Сеть слили изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн"

В картине должен был появится Дарт Вейдер, а Кайло Рен не вернулся бы на светлую сторону

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Кадр из фильма "Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны"
Фото: YouTube

В Сети появились неожиданные и неизвестные подробности сценария, написанного Колином Треворроу для девятого эпизода космической саги "Звездные войны". Так, на YouTube-канале писателя и блогера Роберта Бернетта опубликовано видео с разбором изначального сценария девятого эпизода "Звездных войн". В результате Колин Треворроу и Дерек Коннолли покинули проект, а сценаристами финальной версии стали Крис Террио и Джей Джей Абрамс.

Фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории, узнайте подробности:

В ролике утверждается, что фильм должен был получить подзаголовок "Дуэль судеб" (Duel of the Fates) в честь знаменитого трека из "Призрачной угрозы". Также появились и другие детали о персонажах. Например, Кайло Рен в роли Верховного лидера продолжал давить восстание.

К нему на планете Мустафар должен был прийти могущественный ситх Тор Валум, чтобы обучить Рена и подготовить к решающей битве с Рей. Финальным этапом тренировок должна была стать схватка с иллюзией Дарта Вейдера. Причем Кайло эту битву проиграл бы.

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Рей изготовила себе световой меч с двумя клинками, который был представлен в версии 2019 года всего в одной сцене ее борьбы с темной стороной Силы.

В ходе финальной схватки между Рей и Кайло Реном последний признается, что лично по приказу Сноука убил ее родителей. При этом никакой связи между Рэй и Палпатином нет. Несмотря на причиняющее ей боль признание, Рей все еще хочет спасти в нем Бена Соло, в этом ей пытаются помочь призраки Люка Скайуокера, Оби-Вана и Йоды. Но их старания оказываются напрасными – Кайло Рен поглощен темной стороной безвозвратно.

Напомним, что режиссеру Тайке Вайтити ("Тор: Рагнарек", "Кролик Джоджо") предложили поработать над новым фильмом по вселенной "Звездных войн".

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